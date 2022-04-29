Yabancı uzmanlar altının yönünü açıkladı

ABD Merkez Bankası FED'ten gelen 'faiz artırımı olacak' açıklamasıyla düşüşe geçen altın fiyatlarındaki seyir için uluslararası altın ve para piyasası analistlerinin tahminleri belli oldu.

ABD'de, 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadelede Fed yetkililerinin kullandıkları ton şahinleşmeye devam ediyor. Banka martta politika faizini 25 baz puan arttırmış ve devamının geleceğinin mesajını vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada' olduğunu söylemişti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini belirtmişti.

Bu açıklamalar üzerine Fed'in para politikasında daha agresif olacağı beklentilerinin destek verdiği dolar, altın fiyatını aşağı itiyor. Dolar, pandemi dönemindeki zirvesine yaklaştı ve önde gelen para birimleri karşısında iki yılın zirvesine çıktı. Güçlenen doların etkisiyle spot altın 10 gün içinde yüzde 6'dan fazla değer kaybıyla 1900 bariyerinin altına indi.

Uzmanlar merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarının altına getirdiği satışlarla 1850 dolar desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapıyor.

CME Group, altının görünümü ile ilgili olarak yayınladığı videoda, fiyatların yükseliş trendi içinde bir ‘düzeltme' olarak gerilediğini belirtti. DBS Bank da altında yaşanan rallinin fiyatların ancak 1780-1763 dolar altına sarkan düşüşlerde bozulacağını söylüyor.

DBS Bank Stratejisti Benjamin Wong da altındaki düşüşü düzeltme olarak yorumluyor:

“1944 dolar ve 1925 dolar desteklerinin çok hızlı kırılması fiyatları bir anda 1890 seviyesine çekti. Bir sonraki destek 1849 dolarda aranabilir. Ancak temel senaryomuza göre, altının Mart 2021'deki 1677 dolarlık dip seviyelerinden başlayan rallisini terk etmesi için 1780 dolar-1763 doların altına bir kayma olması gerektiği yönünde. Bu gerçekleşmediği sürece 1967-1980 dolara geri dönülebilir.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre Commerzbank'taki stratejistler Fed'in faiz artırımlarına rağmen ons altın için yıl sonunda 1900 dolar bekliyor.

Önceki tahmin 1800 dolardı. Alman banka, uzun vadede enflasyonun yüksek seviyede kalacağına inanıyor ve zayıf ekonomik verilerin faiz oranlarını dizginleyeceğini düşünerek, “Gelecek yıl için fiyatın ons başına 2.000 dolara yükselmesini bekliyoruz” diyor.

Commerzbank'ın önceki tahmini ise 1.900 dolardı.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Öte yandan Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 897 liradan başlayan gram altın 890 liraya kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altında gerçekleşen toparlanmanın etkisiyle yönünü yukarı çeviren gram altın yeniden 900 lira seviyesinin üzerine çıktı.

Haftanın son işlem gününe 901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 909 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 900 lira, en yüksek ise 910 lira seviyeleri görüldü.