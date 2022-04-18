Wall Street'teki analistlerden altınla ilgili dikkat çeken değerlendirme

Wall Street’deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi. Yapılan ankette 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Bazı analistler, 'Altın daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.” dediler.

Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken New York'un finans merkezi Wall Street'deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi. Yapılan ankette 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Analistlerin yüzde 46'sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31'lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörerek düşüş eğilimindeydi. Ankete katılan analistlerin yüzde 23'ü ise çekimser kaldı.

Yapılan yatırımcı anketine göre ise, 1254 katılımcı perakende yatırımcıdan yüzde 72'si daha yüksek fiyatlar bekliyor. Katılımcıların yüzde 16'sı düşüş eğilimi beklentisindeyken, yüzde 12'si ise çekimser göründü. Bu, 19 Kasım'dan bu yana en yüksek perakende katılımı oldu.

Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

“ALTIN SATMAYACAĞIZ, HATTA

DAHA FAZLA EKLEMEK İSTİYORUZ”

Konuya ilişkin konuşan SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski verdiği röportajda, “Altın konusunda tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama zamanı gelebilir” dedi.

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise şunları kaydetti:

“Bu hafta bir geri çekilme görebiliriz ancak altının yüksek enflasyona, merkez bankalarının seçeneklerinin tükenmesine ve Ukrayna'daki kötüleşen duruma tepki olarak tekrar yükselmeden önce sadece geçici. ABD'deki enflasyon rakamının yüksekliği, bazı yatırımcıların Fed'in aslında anlamlı bir şekilde sıkılaştırılacağını düşünmesine neden oluyor. Ama aslında, Fed'in nihai geri çekilmesini altın için daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.” .