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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Volvo'dan Rusya kararı

Volvo'dan Rusya kararı

Rusya’nın Ukrayna'yı işgaline yönelik Batılı ülkelerin yaptırımları artarak devam ederken, İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatını askıya alacağını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-02-28 19:16:02
Volvo'dan Rusya kararı

Volvo Cars'dan yapılan açıklamada, yaptırımlar ve olası riskler nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar Rusya'ya araba sevkiyatlarının durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, “AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya ile malzeme ticaretiyle ilgili potansiyel riskleri dikkate alan Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araç teslim etmeyecek.” ifadesine yer verildi.

Volvo geçen yıl Rusya'da yaklaşık 9 bin otomobil satışı gerçekleştirdi.

Alman kamyon şirketinden açıklama

Öte yandan, Alman kamyon üreticisi Daimler Truck da Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını bildirdi.

Daimler AG, Kamaz'ın yüzde 15'ine sahip olurken, diğer Alman otomobil tedarikçileri de Kamaz ile iş yapıyor. (AA) .

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