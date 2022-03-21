Volkswagen araçlarını geri çağırdı
Alman otomotiv devi Volkswagen araçlarını geri çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada bu karara gerekçe olarak da önemli parçalarda ortaya çıkan sorun neden gösterdi.
2022-03-21 10:28:28
Volkswagen Geri Çağırma yaptı. Şirket, ABD ve Kanada'da sattığı Atlas model araçlarının 246 binini servislere çağırdı.
ARAÇLAR SERVİSE ÇAĞRILDI
Volkswagen geri çağırma yaptı. Şirket, ABD ve Kanada'ya sattığı Atlas model araçlarının 246 binini servislere çağırdı. Atlas ve Atlas Cross Sport model araçların hava yastıkları, pencereleri ve frenlerinde sorunlar tespit edildi. Sorunların düzeltilmesi için müdahale gerekirken araçlar mecburen servislere geri gitmek zorunda kaldı.
Volkswagen geri çağırmaya ilişkin olarak program yayımlayacak. Araç sahiplerini de 10 Mayıs 2022'ye kadar bilgilendirecek. .
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