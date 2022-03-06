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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Visa ve Mastercard'ın hamlesine Rusya'dan yanıt!

Visa ve Mastercard'ın hamlesine Rusya'dan yanıt!

Visa ile Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu. Bunun üzerine Rusya'dan açıklama geldi.

2 Saat Önce
2022-03-06 10:14:19
Visa ve Mastercard'ın hamlesine Rusya'dan yanıt!

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard'la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.

Söz konusu kartlarla, Rusya'da ATM'ler, ödemeler ve para transferleriyle ilgili işlemlerin yapılmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, 'Rus bankaları tarafından verilen Visa ve Mastercard kartları, son kullanma tarihlerine kadar Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edecek.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferlerinin ise artık yapılamayacağı, bu nedenle yurt dışındaki internet alışveriş sitelerine de ödeme yapılamayacağı kaydedildi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'tan yapılan açıklamada ise ülkenin ulusal ödeme sistemi Mir'in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Orta Asya ülkelerinde kullanılabileceği vurgulandı. .

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