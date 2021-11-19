Ünlü yatırımcı Mobius’tan altın yatırımı tavsiyesi

Ünlü borsa uzmanı Mark Mobius küresel piyasaların odaklandığı Çin krizi ve enflasyon hakkındaki yorumlarını paylaştı. Mobius yatırımcılara varlıklarının yüzde 10’unu altına yatırma tavsiyesinde bulundu

Küresel borsaların en önemli iki gündem maddesi enflasyon ve Çin'deki ekonomik çöküş. Ünlü fon yöneticisi Mark Mobius gelişmekte olan piyasalara ilişkin uzmanlığıyla tanınıyor. Söz konusu krizler göz önüne alındığında Mobius'un yorumları yatırımcılar için her zamankinden daha önemli hale geliyor.

350 milyon dolarlık varlığı yöneten yatırım danışmanlığı şirketi Mobius Capital Partners'ın Kurucusu Mark Mobius, Financial News'teki röportajında Çin yatırımları için genel algının aksine iyimser bir tavır takınıyor. Kıdemli yatırımcı açıklamasında, “Çin büyük bir ülke. Çok farklı biçimde fırsatları barındırıyor. Eğer küresel bir yatırımcıysanız Çin'de olmak zorundasınız” ifadelerine yer verdi.

30 yıl boyunca küresel yatırım firması Franklin Templeton'da çalışmasının ardından 2018 yılında gelişmekte olan piyasalara odaklanan girişimini başlatan Mobius, “Çin sermaye piyasaları ve gelişmekte olan piyasalar alanında çok büyük. Eğer Çin borsaları düşerse, endeks rakamları aşağıya inerse bazı insanlar oldukça doğal bir tepki olarak endişeli olduklarını söyleyecektir. Bu yatırımcılar inançlarını kaybetme eğilimindedir ve Çin'de bulunmak istemezler” dedi.

Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre, Evergrande kriziyle patlak veren Çin ekonomisindeki çöküş tüm dünya piyasalarını etkiler hale geldi. Dev gayrimenkul şirketlerinin finansal sorumluluklarını yerine getirememesi yatırımcılarını çıkmaza soktu ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yavaşlamasına yol açtı.

Çin'deki ekonomik kriz hakkında konuşan Mobius, “Çin'de bir çöküşten bahsediyorsak, eğer yakından bakarsanız bu şirketlerin çoğu bir ABD'li veya Avrupalı şirketlerin yapabileceklerinin sınırlarını aştı. Tekelci uygulamalara yöneldiler veya hiç alakaları olmadıkları sektörlerle ilişki kurdular. Bazı gayrimenkul şirketleri elektrikli otomobil üretmeye veya yatırım fonu çıkarmaya çalıştı” açıklamasına yer verdi.

Mobius, “Çin hükümetinin özellikle de bu şirketlerin finansal zorluklarıyla yüzleşirken dikkat etmesi mantıklıdır. Çin komünist bir partiyle yönetiliyor. Amaçları olabildiğince fazla kişiye servet yaratmak ve oyun alanı sunmaktır. Bu nedenle bu şirketlerin çöküşü iyi bir şeydir. Bu aynı zamanda gelecekte Çin'de daha iyi şirket yönetimlerinin olacağı anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.

Borsa uzmanı, “Bu tür bir durumla karşılaşıldığında, büyük oyuncularla rekabet etme şansları daha fazla olduğu için küçük ve orta ölçekli şirketler için birçok fırsat oluşur. Büyüklüğü ve potansiyeli göz önüne alındığında ülkeyi terk etmek hatalı bir karardır” dedi.

Mobius'tan enflasyon yorumu

Ünlü borsa uzmanı küresel çapta yükselen enflasyonun yatırımcılar için oluşturduğu riskleri yorumladı. Mobius, “Bu TÜFE (tüketici fiyat endeksi) ile alakalı bir durum değil. Bu rakamlar gerçekte neler olduğunu doğru bir şekilde yansıtmıyor. Asıl gerçekleşen şey artan para arzıyla birlikte açık bir şekilde para birimlerinin değersizleşmesidir. Sermaye getirisi iyi olan ve döviz devalüasyonuna paralel olarak fiyatları yükseltebilen şirketlere yatırım yapacak kadar zeki olan yatırımcılar bu durumdan oldukça olumlu bir biçimde faydalanıyor” dedi.

Mobius, “İnsanlar sıkılaştırma politikalarının sonu ile ilgili açıklamalara dikkat etmemelidir. Son 20 veya 30 yıla bakıldığında para arzı düşmüyor, aksine artmaya devam ediyor. Eğer faiz oranlarına bakarsanız S&P 500 Endeksi ile arasındaki ilişkinin çok yüksek olmadığını göreceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli yatırımcı, “Bir tarafta, para birimi devalüasyonu var, öte yanda ise işleri daha ucuz hale getiren bir teknoloji patlaması yaşıyorsunuz. Merkez bankalarının ve hükümetlerin dikkat etmesi gereken şey enflasyon değil, deflasyondur. Deflasyon, toplumun düşük gelirli kesimlerinin daha iyi bir durumda olacağı anlamına gelir. Yatırımcılar portföylerinin %10'unu fiziksel altın olarak tutmayı düşünmelidir. Altın yatırımının ardındaki fikir acil durum yatırımıdır. Altın ne olursa olsun tanınacak bir para birimi formudur” açıklamasında bulundu.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.