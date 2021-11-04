Ünlü yatırımcı, “Başımız belaya girecek” diyerek Bitcoin yatırımcılarını uyardı

CNBC’ye konuk olan efsanevi yatırımcı Mobius, Bitcoin yatırımcılarının gerçek bir bela ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Mobius Capital Partners'ın kurucusu, ünlü yatırımcı Mark Mobius, Çarşamba günü CNBC'ye konuk oldu ve müzik durduğunda Bitcoin yatırımcılarının gerçek bir bela ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıda bulunarak, “O müzik durduğunda başımız gerçekten belaya girecek.” dedi.

Deneyimli gelişmekte olan piyasalar yatırımcısı, kripto para biriminin uygulanabilir bir yatırım olarak kabul görmeyeceğinden emin ve Bitcoin'e inanmayı reddediyor:

"Bu bir yatırım değil, bir inançtır. İnsanlar buna inanıyor; insanlar zenginleştiklerini sanıyorlar."

Efsanevi Yatırımcının Tercihi Hisse Senetleri

Mobius, Bitcoin üzerinden spekülasyon yapmanın iyi olduğunu düşünürken, kripto para yatırımcılarının eninde sonunda hisse senetlerine geri dönmesi gerektiğini de ekliyor.

85 yaşındaki fon yöneticisi, hisse senetlerinin yatırımcıları kontrol dışı enflasyondan koruyacağına inanıyor:

Hisse senetleri kesinlikle kontrol dışı enflasyona bir cevap çünkü para birimindeki devalüasyon ortadan kalkmayacak, bu da enflasyonun ileriye doğru yüksek bir oranda devam edeceği anlamına geliyor.

Deneyimli fon yöneticisine göre, bankaların faiz oranlarını artırma ihtimali küresel ekonomi için en büyük riski oluşturuyor.

Mobius, yıllardır Bitcoin‘e şüpheyle yaklaşıyor. Kasım 2020'de kripto para piyasalarını “bir kumarhane işletmesi”ne benzetmişti.

Öte yandan Mobius'un fiyat tahminleri konusunda geçerli bir sicili yok. Temmuz ayının sonlarında, Bitcoin'in 30 bin dolar seviyesinin altına kısa süreli düşüşünü fırsat bilerek düşüşün derinleşeceğini iddia etmişti.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.