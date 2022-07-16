Ünlü ekonomist Kiyosaki'den yatırımcılara uyarı! 'Kasırga geliyor'

Dünyaca ünlü Finans uzmanı ve yazar Robert Kiyosaki'den yatırımcılara kasırga uyarısı geldi. 'Şu anda dünyanın en büyük ucuzluk fırsatının içerisindeyiz. Kendinize dikkat edin” diyen ünlü ekonomist, paranızı nereye yatırmanız gerektiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü Finans uzmanı ve yazar Robert Kiyosaki, resmi Twitter hesabından bir gönderi paylaştı. Kiyosaki, yatırımcıları büyük bir çöküşün geleceği konusunda uyardı. O zaman, şimdi altın gibi bazı varlıklara yatırım yapmanın zamanı geldi dedi.

“Bitcoin fiyatı daha da düşecek”

Altın ve Bitcoin gibi varlıklarla ilgili sık sık tahminlerde bulunan Kiyosaki, yeni bir gönderi paylaştı. Ünlü “Zengin Baba, Zavallı Baba” kitabının yazarı ilk önce en sevdiği kelimeyi ortaya çıkardı. Buna göre favorisi olarak ucuz kelimesini seçen Kiyosaki, çoğu varlığın düşmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca Bitcoin, altcoinler ve gayrimenkul gibi varlıklar için daha düşük fiyatlar beklediğini açıkladı. Ünlü finans uzmanına göre Bitcoin ve emlak fiyatları daha da düşecek.

Kiyosaki paylaştı:

"En sevdiğim kelimeyi biliyorsun: ucuzluk. Bitcoin gibi varlıklar bir balon gibi patladı. Sonra fiyatlar düşmeye başladı. BTC ve gayrimenkul gibi birçok piyasada fonlarımı en dipte satın almak için biriktiriyorum. Federal Rezerv zaten öldü… Şu anda dünyanın en büyük ucuz anlaşmasının içindeyiz. Kendine iyi bak."

Bitcoin fiyatı düşmeye devam ediyor

Kriptocoin'in haberine göre, Bitcoin fiyatı uzun süredir düşüş trendinde. Önde gelen kripto para birimi, 2022'nin başından bu yana %60'tan fazla düştü. Bununla birlikte, BTC'nin Kasım ayında 2021 zirvesi olan 69.000$'dan düşüşü şu anda %80'dir. BTC'nin değer kaybetmesinin nedenleri arasında Terra çöküşü, yükselen küresel enflasyon oranları, yükselen faiz oranları yer alıyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik krizler de BTC fiyatını olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte, kripto para birimleri bu faktörlerden muzdarip olan tek pazar değildir. ABD'de FED'in faiz artırımlarına bağlı olarak gayrimenkul sektöründe talep düştü. Ayrıca S&P 500 ve Nasdaq gibi geleneksel finans endeksleri de düşüş eğiliminde. 2022'nin başından beri %20 kaybettiler. Yatırımcılar kriz zamanlarında altın gibi geleneksel korunma yöntemlerine yöneldiler.

Kiyosaki'nin geçmiş altın ve Bitcoin tahminleri

Bu, kripto yatırımcıları için korkutucu olsa da, Kiyosaki'nin böyle ilk tahmini değil. Altın savunucusu geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı balon benzetmesiyle piyasaları korkutmuştu. Hatta yatırımcıları en büyük çöküşün geleceği konusunda uyardı. Ancak Kiyosaki'nin açıklamalarından sonra BTC, Kasım ayında ATH yaptı. Aynı dönemde geleneksel pazarlar da rekor artış kaydetti.

Ancak Kiyosaki, geçtiğimiz günlerde başka bir tahminde bulundu. Doların çökeceğini iddia eden finans uzmanı, yatırımcılara Bitcoin, gümüş ve altın gibi varlıkları satın almalarını tavsiye etti. Ayrıca ironik bir şekilde tuvalet kağıdı ve çöp poşeti gibi ürünlerin fiyatlarının fırlayacağını söyledi. Ardından yatırımcıları konserve ve tuvalet kağıdı gibi ürünleri satın almaya çağırdı.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir