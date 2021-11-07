Ünlü CEO'nun devasa yükseliş beklediği 4 Altcoin

Makro yatırımcı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Cardano (ADA), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Terra'nın (LUNA) bu boğa döngüsünde büyük yükselişler yaşayacağını iddia etti.

Makro yatırımcı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Ash Bennington ile yaptığı röportajda, Ethereum'un Haziran 2022'ye kadar devam edecek ve en büyük altcoin'i 40.000 dolar gibi devasa bir yükselişe sürükleyecek potansiyel rallinin yaşanacağını belirtti.

Bence mevcut yükseliş döngüsü en erken Mart ayına kadar muhtemelen de yaza kadar devam edecektir. Bütün kripto para piyasası için konuşmuyorum ancak, Solana, Terra, Avalanche, Cardona gibi bazı kripto paralarda devasa yükselişler göreceğiz.

Diğer bir yandan Pal, en büyük altcoin Ethereum'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Benim için Ethereum, riske göre ayarlanmış bir bakış açısıyıla, potansiyel olarak dünyadaki en iyi yatırım aracı.

Eski Goldman Sachs yöneticisi, Ethereum'un, Bitcoin'in piyasa değerini tehdit etmeye başladığında mevcut kripto para boğa piyasasının bitebileceğini söylüyor. Ethereum‘un piyasa değeri şu anda 523,9 milyar dolar seviyesinde yer alırken lider kripto para birimi Bitcoin'in piyasa değeri şu anda 1,14 trilyon dolar civarında.

Tahminlerime göre Ethereum, piyasa değeri ile Bitcoin'i geçecek. Piyasanın bunu beklediğini pek sanmıyorun. Bu beklentim gerçekleşirse, boğa döngüsünün sonu gelebilir ve büyük bir düzeltme ile karşı karşıya kalabilir.

Yazım itibari ile Bitcoin (BTC), 61.804 dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum (ETH) ise 4.589 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.