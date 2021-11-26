Ünlü CEO’dan şaşırtan Bitcoin ve altın yorumları

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in (BTC) enflasyonun etkilerinden korunmak isteyen insanlar için yeni tercih edilen varlık olduğunu düşünüyor.

Galaxy Digital'in 3. çeyrek kazanç raporunda milyarder isim Mike Novogratz, altının yatırımcılar için büyük olasılıkla bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

“Bence iki yıl önce altın fanatiklerine altının fiyatının nerede olacağını sorsaydınız, hepsi 1.800 dolardan çok daha yüksek bir yanıt verirlerdi.

Ne oldu? Altın ile Bitcoin'in kaderi değişti. Bunu doğrudan ve dolaylı olarak gördük, grafiklerde de görüyorsunuz. Halen altının bu ortamda sahip olmak için uygun bir varlık olduğunu düşünüyorum, ancak Bitcoin tarafından ezildi…”

Novogratz, Bitcoin'in yalnızca Blockchain teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda bile büyüyeceğini düşünüyor.

“Analogdan dijitale geçtiğimiz günleri düşünün, kaç kişi bugün halen Kodak film kullanıyor? Bitcoin, bir değer deposunun sadece daha iyi bir versiyonudur ve artan bir hızla kabul edilmektedir…

Şu anda dünya çapında Bitcoin ekosistemine katılan 200 milyondan fazla insan var ve büyümeye devam ediyor.”

Yatırımcı, BTC'nin insanların en iyi kriptoyu bir değer deposu olarak görüp görmediğine dair kullanım durumu testini geçtiği sonucuna varıyor.

“Bir değer deposu, değerini, insanların değerli olduğu konusunda hemfikir olduğu sosyal yapıdan alır. ‘Zorla kazandığım parayı, emeğimi, birikimimi bu şekilde tutacağım.' derler.

‘Bir değer deposu mu?' konusundaki tartışma çoktan bitti. Dokuz ay önceydi ve şimdi sadece benimsenme görüyoruz. Ve bu, değişken olmayacağı anlamına gelmiyor… Sadece benimsendiğini görmeye devam edeceğinizi düşünüyorum. Saklamak daha ucuz. Hareket etmek daha kolay.”

Bu haberin yazıldığı sırada Bitcoin son düşüş eğilimini sürdürüyor ve 54.350 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.