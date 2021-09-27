Ukrayna’daki Türk sermayesi 4.1 milyar dolar

Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk Ukrayna İş Adamları Derneği’nin (TUİD) Güney Ukrayna Temsilciliğinin açılış töreni Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’nin katılımıyla Odesa’da düzenlendi.

Törende konuşan TUİD Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna'daki Türk sermayesi toplamda 4.1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Açılış kurdelesini, TUİD Başkanı Burak Pehlivan, Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere ve T.C. Odesa Başkonsolosu Birey Yılmazsoy birlikte kesti. Böylece, 2004'te kurulan TUİD'in Ukrayna genelindeki şube ve temsilcilik sayısı dokuza yükseldi.

UKRAYNA'DAKİ TÜRK SERMAYESİ 4,1 MİLYAR DOLAR

TUİD Başkanı Burak Pehlivan açılışta yaptığı konuşmada, TUİD'in salgına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini, bugün üyeleri vasıtasıyla ülkedeki 4,1 milyar dolarlık Türk sermayesinin yüzde 95'ten fazlasını temsil ettiğini ifade etti. Pehlivan, son iki yıldır yurt dışındaki en başarılı Türk iş insanları derneği ödülüne layık görüldüklerini ancak bu başarıda en büyük payın hiç kuşkusuz iki ülke siyasi ve ekonomik ilişkilerinin ulaştığı üst nokta ve oluşturduğu elverişli ekosistem olduğunu belirtti.

Pehlivan, Ukrayna'daki en büyük üç yabancı sermaye yatırımcısından biri olan ve 2020'de Ukrayna'ya en çok yatırım yapan Türk sermayesinin yalnız başkent Kiev'de değil, bölgelerde de ülke ekonomisinin hızla büyüme ve kalkınma sürecine destek verdiğini ifade etti.

TUİD Başkanı, “Aynı zamanda DEİK Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Ukrayna Başkanı olan, geçmişte yönetim kurullarımızda da beraber çalıştığımız Ayhan Akbaba'nın, TUİD Güney Ukrayna Temsilciliğini başarıyla gerçekleştireceğine şüphem yok, Güney Ukrayna Temsilciliğimiz hayırlı olsun, bölgedeki şubelerimizle birlikte Ukrayna'nın güneyinin ekonomik ve ticari olarak ülkemize inşallah daha yakın kılınmasında önemli bir vazife üstlenecek'' diye konuştu.

“TÜRKİYE UKRAYNA İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL BİR DÖNEM YAŞIYOR”

Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere ise Türkiye Ukrayna ilişkilerinin mükemmel bir dönem yaşadığını, salgına rağmen bu yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısının 2 milyona yaklaşarak, tarihi rekor kıracağını kaydetti. İkili ticaret hacminin 6 milyar doları aştığına dikkati çeken Büyükelçi, karşılıklı yatırımların ivmelenerek arttığını, Türk müteahhitlik firmalarının ülkenin altyapısına önemli katkılar sağladığını belirterek, Türk ve Ukrayna İş dünyalarına önemli görev düştüğünü ifade etti.

Güldere, TUİD'in ülkedeki tüm iş dernekleri arasında çok özel ve değerli bir konumda olduğunu ve yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ifade ederek, ‘'TUİD sahada, yaptığı onlarca etkinlikle ikili ekonomik ilişkilerimize önemli katkı sağlıyor'' dedi. Büyükelçi Güldere, TUİD'in Güney Ukrayna Temsilciliğine başarılar diledi.

Açılışta, geçen sene hayatını kaybeden TUİD Başkanvekili ve Herson Temsilcisi Ali Bulut anıldı. THY Satış Başkan Yardımcısı Fuat Fırat, Ukrayna İş Ombudsmanı Başkan Yardımcısı Tetiana Korotka, DEİK Türk Ukrayna İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ziya Uzel ve Nazalı yönetici ortağı Çağdaş Güren de açılışta yer aldı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.