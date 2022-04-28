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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Ukrayna’da Rus yanlısı yönetimden 'ruble' hamlesi

Ukrayna’da Rus yanlısı yönetimden 'ruble' hamlesi

Ukrayna’nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı yönetim, şehirde Rus rublesinin kullanılacağı bir bölge kurulacağını, 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanmayı planladıklarını bildirdi.

3 Saat Önce
2022-04-28 15:00:48
Ukrayna’da Rus yanlısı yönetimden 'ruble' hamlesi

Rus ordusunun kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetimin temsilcisi Kiril Stremousov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, bölgede emekli maaşlarıyla ilgili sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Şehirdeki insanların maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Stremousov, “Bu nedenle emeklilere ve memurlara destek olmak için 1 Mayıs'tan itibaren ‘ruble bölgesi' kurmayı planlıyoruz. 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanımına geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Stremousov, şehirdeki Ukraynalı mali kurumların ayrılması ve nakit tedarikinin durması nedeniyle rubleye geçişin “mecburiyet” olduğunu öne sürdü.

Herson'da “halk cumhuriyeti” kurulmasına yönelik bir referandum yapmayı planlamadıklarını söyleyen Stremousov, “Ukrayna, referandum yapılacağı iddiasıyla Herson'da protesto gösterileri başlatmaya çalıştı. Referandum konusunu istişare dahi etmedik.” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Mart'ta, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tümünün kontrol altına alındığını bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde “Herson Halk Cumhuriyeti” adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıkları yapıldığını iddia etmişti. .

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