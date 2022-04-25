Twitter yönetiminden Elon Musk'a yeşil ışık

Elon Musk'ın satın alma teklifini reddeden Twitter yönetimi, Musk'ın paranın hazır olduğunu açıklamasının ardından satışa sıcak bakmaya başladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk birkaç hafta önce Twitter'ı hisse başına 54,20 dolar vererek satın almayı önerdi. Bu öneriye Twitter'ın karşılığı sert oldu, bu “saldırgan satın alma”yı önlemek için gerekirse “zehirli ilaç” içileceği açıklandı.

Yani bir kişinin elinde belli bir oranın üzerinde hisse bulunmasını engellemek için çok ucuza başkalarına hisse satmak. Ancak Elon Musk bundan yılmadı, geçen hafta Twitter'ı satın almak için gereken 46,5 milyar doların finansmanını tamamladığını, yani paranın hazır olduğunu söyledi.

İşte bu sözler üzerine Twitter'ın yönetim kurulunda da bir yumuşama görüldü. The New York Times'ın haberine göre Twitter yönetim kurulu dün San Francisco'daki şirket merkezinde bir araya geldi ve Musk'ın önerisini bir kez daha tartıştı ve teklifi ciddiye almaya karar verdi.

Elon Musk da dün Twitter üzerinden şifreli bir mesaj verdi, “İlerliyorum” (moving on) dedi. Ama bu söz vaz geçmek anlamına da gelebilir, aksine teklifin bazı gelişmeler kaydettiği anlamına da. .