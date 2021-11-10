Türkiye ve dünyada geçen hafta en çok aranan altcoinler
Geçen hafta Türkiye’de en çok aranan altcoin ‘köpek’ temalı altcoinlerden farklı olarak ‘kedi’ temalı CateCoin olurken, dünyada ise Shiba Inu (SHIB) oldu.
2021-11-10 14:28:13
Kripto para veri platformu CoinGecko tarafından Koin Bülteni ile paylaşılan listeye göre Shiba Inu, geçen haftaki liderlik konumunu CATE'e bıraktı.
Türkiye'de en çok aranan 10 altcoin
CateCoin (CATE)
Star Atlas (ATLAS)
Shiba Inu (SHIB)
ZooKeeper (ZOO)
Mines of Dalarnia (DAR)
Bloktopia (BLOK)
Roco Finance (ROCO)
Radio Caca (RACA)
Half Pizza (PIZA)
Dogelon Mars (ELON)
Dünya genelinde en çok aranan 30 altcoin
Shiba Inu (SHIB)
Taboo Token (TABOO)
Rich Quack (QUACK)
Decentraland (MANA)
PolkaBridge (PBR)
The Sandbox (SAND)
Baby Doge Coin (BABYDOGE)
WagyuSwap (WAG)
Smooth Love Potion (SLP)
Ariva (ARV)
UFO Gaming (UFO)
CateCoin (CATE)
Wall Street Games (WSG)
Dogelon Mars (ELON)
Binance Coin (BNB)
Altura (ALU)
DeHub (DEHUB)
Star Atlas (ATLAS)
Moonriver (MOVR)
vEmpire DDAO (VEMP)
Fantom (FTM)
Solana (SOL)
Wonderland (TIME)
Spell Token (SPELL)
Polkadot (DOT)
SafeMoon (SAFEMOON)
Illuvium (ILV)
Metahero (HERO)
Ethereum (ETH)
Axie Infinity (AXS)
Kaynak: coinbulten.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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