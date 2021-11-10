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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Türkiye ve dünyada geçen hafta en çok aranan altcoinler

Türkiye ve dünyada geçen hafta en çok aranan altcoinler

Geçen hafta Türkiye’de en çok aranan altcoin ‘köpek’ temalı altcoinlerden farklı olarak ‘kedi’ temalı CateCoin olurken, dünyada ise Shiba Inu (SHIB) oldu.

32 Dakika Önce
2021-11-10 14:28:13
Türkiye ve dünyada geçen hafta en çok aranan altcoinler

Kripto para veri platformu CoinGecko tarafından Koin Bülteni ile paylaşılan listeye göre Shiba Inu, geçen haftaki liderlik konumunu CATE'e bıraktı.

Türkiye'de en çok aranan 10 altcoin

CateCoin (CATE)

Star Atlas (ATLAS)

Shiba Inu (SHIB)

ZooKeeper (ZOO)

Mines of Dalarnia (DAR)

Bloktopia (BLOK)

Roco Finance (ROCO)

Radio Caca (RACA)

Half Pizza (PIZA)

Dogelon Mars (ELON)

Dünya genelinde en çok aranan 30 altcoin

Shiba Inu (SHIB)

Taboo Token (TABOO)

Rich Quack (QUACK)

Decentraland (MANA)

PolkaBridge (PBR)

The Sandbox (SAND)

Baby Doge Coin (BABYDOGE)

WagyuSwap (WAG)

Smooth Love Potion (SLP)

Ariva (ARV)

UFO Gaming (UFO)

CateCoin (CATE)

Wall Street Games (WSG)

Dogelon Mars (ELON)

Binance Coin (BNB)

Altura (ALU)

DeHub (DEHUB)

Star Atlas (ATLAS)

Moonriver (MOVR)

vEmpire DDAO (VEMP)

Fantom (FTM)

Solana (SOL)

Wonderland (TIME)

Spell Token (SPELL)

Polkadot (DOT)

SafeMoon (SAFEMOON)

Illuvium (ILV)

Metahero (HERO)

Ethereum (ETH)

Axie Infinity (AXS)

Kaynak: coinbulten.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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