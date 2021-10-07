Türkiye ile Cezayir arasında enerji ve madencilikte yeni iş birliği girişimi

Türkiye ile Cezayir, petrol arama ve keşif, petrokimya endüstrisinin geliştirilmesi, elektrik üretim ve dağıtımını da kapsayacak şekilde enerji ve madencilik alanlarında yeni iş birliği projelerine hazırlanıyor.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Arkab, "petrol arama ve keşif, petrokimya endüstrisinin geliştirilmesi, elektrik üretim ve dağıtımını da kapsayacak şekilde enerji ve madencilik alanlarında iş birliği imkanlarını" sundu.

Toplantıda, Cezayir Enerji Bakanlığı başkanlığında yürütülecek Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı hazırlıkları da ele alındı.

Büyükelçi Göktaş, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Cezayir'de Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı kasımda düzenlenecek. Enerji bakanlarının eş başkanlığında gerçekleştirilecek KEK toplantısı marjında Türk ve Cezayir enerji şirketlerini bir araya getirecek enerji forumu da tertip etmeyi planlıyoruz. Böylelikle enerji sektöründeki şirketlerimiz de önemli temas imkanı bulacaklardır." dedi.

Göktaş ayrıca "Türkiye-Cezayir 11. Dönem KEK toplantısının, ikili ilişkilerin etraflı şekilde ele alınmasını ve daha da ileriye taşınmasını sağlayacağını" söyledi. Türkiye'den Rönesans Holding ve Cezayir Ulusal Petrol Şirketi Sonatrach ortaklığıyla Adana'da bir petrokimya fabrikası projesinin temel atma töreninin bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sonatrach'ın, sanayide sıklıkla kullanılan polipropilen maddesinin üretiminde ham madde olarak kullanılmak üzere bu fabrikaya 450 ton propan gazı tedarik edeceği aktarılıyor. Maliyetinin 1,4 milyar dolara ulaşması beklenen projenin yüzde 66'sının Rönesans Holding'e yüzde 34'ünün ise Sonatrach'a ait olacağını açıklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.