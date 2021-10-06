Türkiye, '3 riskli' arasında gösterildi

Morgan Stanley, Türkiye'nin S&P 500 düzeltmelerinden en fazla etkilenebilecek üç riskli ülkeden biri olduğunu belirtti.

Morgan Stanley, yayımladığı bir araştırma raporunda Polonya, Güney Afrika ve Türkiye'nin S&P 500'de yaşanabilecek bir düzeltmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Bu üç ülkedeki hisselerin S&P 500 ve kazanç revizyonlarıyla yüksek korelasyona sahip olduğunu belirten Morgan Stanley stratejistleri, Rusya ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin önceki dönemlere göre ABD hisse senedi piyasalarıyla daha düşük bir korelasyona sahip olduğunu da belirtti.

Stratejistler, Rusya'nın düzeltmelere geçmişe göre daha dirençli olmasının güçlü kazanç dinamikleri, emtia fiyatlarından gelen destek ve destekleyici makroekonomik koşullardan kaynaklandığını belirtti.

Morgan Stanley'den 'Ateş' ve 'Buz' senaryosu

Morgan Stanley ABD Hisse Strateji Müdürü Michael Wilson'ın ekibinde bulunan stratejistler, Eylül ortalarında yayımladıkları bir araştırma raporunda ABD hisse senetlerinde yüzde 20'lik bir düzeltmenin ihtimaller dahilinde olduğunu söylemişti.

'Ateş' ve 'Buz' olarak iki ayrı senaryo üzerinde çalışan stratejistler, 'Ateş' senaryosunda Fed'in parasal teşvikleri ekonominin çok ısınmasını önlemek için geri çekeceğini değerlendirirken 'Buz' senaryosunda ise ekonomik toparlanmanın ivme kaybedeceği ve gelirlerin baskı altında kalacağını analiz etmişti.

'Ateş' senaryosunda S&P 500'ün yüzde 10'luk bir düzeltme yaşamasını beklediklerini belirten analistler, 'Buz' senaryosunda ise kayıpların yüzde 20'yi geçebileceğini vurgulamıştı.

ABD'de borç tavanı krizi hisse senetlerini baskılayabilir

ABD'de borç tavanına ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Joe Biden hükümetin yasal borçlanma sınırına iki hafta içerisinde ulaşacağını söylemişti.

2011'de yaşanan borç tavanı tartışması S&P 500 Endeksini, emtia fiyatlarını ve gelişen piyasa para birimlerini olumsuz etkilemişti. ABD Hazine tahvil faizlerinde bu dönemde ciddi bir düşüş yaşanırken yüksek getirili gelişen piyasa para birimlerinde de satışlar yaşanmıştı.

Daha önce borç tavanı tartışmalarının yaşandığı 26 Temmuz 2011 ve 19 Ağustos 2011 arasında S&P 500 yüzde 16 değer kaybederken ABD Hazine tahvil faizi 89 baz puan düşüş kaydetti. Deutsche Bank'ın eşit ağırlıklandırılmış gelişen piyasalar kur sepeti de yüzde 2,6 düşüş yaşadı.

Dolar/TL de borç tavanı tartışmalarının yaşandığı bu süre zarfında yüzde 5'ten fazla yükseliş kaydetmişti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.