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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

En büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum, son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 artış göstererek, 4.762 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

2 Saat Önce
2021-11-08 13:56:30
Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC), 1 Ekim'den sonra ilk kez 65.000 dolar seviyesini geçerek 66.000 dolara ulaşmasıyla birlikte, en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum‘da (ETH) ise, son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 5 değer artışı yaşadı ve 4.762 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Ethereum-ETH-Grafik

ETH fiyatındaki yükselişi,madenci satışlarının azalması ve kripto para borsalarındaki ETH arzındaki düşüş destekledi.

Ayrıca, Londra hardfork'u ile 5 Ağustos'tan itibaren ücret yakma mekanizmasına geçen ETH'de 3 milyar doların üzerinde ETH yakımı gerçekleşti. Yakım işlemi, en büyük altcoin'in deflasyonist bir varlık olmaya doğru itmesiyle, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan fiyatta katalizör etkisi yaratıyor.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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