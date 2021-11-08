Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

En büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum, son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 artış göstererek, 4.762 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC), 1 Ekim'den sonra ilk kez 65.000 dolar seviyesini geçerek 66.000 dolara ulaşmasıyla birlikte, en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum‘da (ETH) ise, son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 5 değer artışı yaşadı ve 4.762 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

ETH fiyatındaki yükselişi,madenci satışlarının azalması ve kripto para borsalarındaki ETH arzındaki düşüş destekledi.

Ayrıca, Londra hardfork'u ile 5 Ağustos'tan itibaren ücret yakma mekanizmasına geçen ETH'de 3 milyar doların üzerinde ETH yakımı gerçekleşti. Yakım işlemi, en büyük altcoin'in deflasyonist bir varlık olmaya doğru itmesiyle, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan fiyatta katalizör etkisi yaratıyor.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.