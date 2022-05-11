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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Toyota tedarik sıkıntıları sebebiyle 14 üretim bandını durduracak

Toyota tedarik sıkıntıları sebebiyle 14 üretim bandını durduracak

Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle 14 üretim bandını, 6 günlük süreyle durduracak.

17 Saat Önce
2022-05-11 08:25:01
Toyota tedarik sıkıntıları sebebiyle 14 üretim bandını durduracak

Çin'in Şanghay'daki COVID-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.

Buna göre Toyota, gelecek hafta başından itibaren Japonya içi 8 tesisindeki 14 üretim bandını 6 günlük süreyle durduracak.

Japon firma, üretim bandının durdurulması nedeniyle mayıs ayı küresel bazdaki üretiminin, 130 bin düşüşle yaklaşık 700 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Kamu yayıncısı NHK, benzer sorunları yönetebilmek için Honda, Mitsubishi ve Mazda'nın da fabrikalarını geçici durduracağın aktardı. .

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