DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
Rus ordusu Mariupol'de fabrikaları bombaladı
Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
Kanser teşhisi koyan hastanelerden 30 bin TL tazminat aldı
Bosna Hersek: Eski Sırp askere 35 yıl hapis cezası verildi
Total enerji şirketinden Rusya’ya yaptırım açıklaması
Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık gübre (fosfat) anlaşması
Tesla'nın Almanya'daki tartışılan fabrikası açıldı
Kremlin: Putin nükleer silahlara başvurabilir
Rus ve Ukraynalıların Türkiye’de konut talebinde Antalya zirvede
TikTok Hesabı Açma ve Tiktok Giriş Yapma
Bitlis'te eğitime kar engeli!
Futbolcuların Transferleri Talimatı'nda değişiklik
Bakan Bilgin’den ‘asgari ücrete ikinci zam’ açıklaması
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Total enerji şirketinden Rusya’ya yaptırım açıklaması

Total enerji şirketinden Rusya’ya yaptırım açıklaması

TotalEnergies, Rusya'daki projelerin geliştirilmesi için daha fazla sermaye sağlamayacağını ve ülkedeki faaliyetlerini kademeli olarak askıya alacağını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-03-23 00:09:50
Total enerji şirketinden Rusya’ya yaptırım açıklaması

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, TotalEnergies'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı şiddetle kınadığı belirtildi.

Şirketin, Avrupa'nın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlara uyacağı kaydedilen açıklamada, "TotalEnergies Rusya'daki faaliyetlerini kademeli olarak askıya alacak. Arctic LNG 2 projesine daha fazla sermaye sağlamayacak. Ayrıca, şirket Rusya'daki pil üretimine ilişkin projelerini durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'daki kötüleşen durum ve Avrupa'ya tedarik için alternatif kaynakların varlığı göz önüne alındığında, TotalEnergies, Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik tüm alımlarını en geç 2022 yılı sonuna kadar durdurmak için tek taraflı olarak artık Rus petrol ve petrol ürünleri satın alma sözleşmelerine girmeme ve sözleşmeleri yenilememe kararı almıştır. Rusya'dan akaryakıt satın alma sözleşmeleri de mümkün olan en kısa sürede sonlandıracak." AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş