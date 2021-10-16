TİKA: Dünyada gıda paylaşımı adil değil!

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, dünyada herkese yetecek kadar gıda üretiliyor, kriz yok, krizi tetikleyen sadece Adaletsiz Paylaşım ve Adil bir düzenin olmayışıdır” dedi.

3 yıldır pandemi nedeniyle ara verilen geleneksel Dünya Gıda Günü Etkinlikleri Elazığ'da düzenlendi. Etkinlik, “Eylemlerimiz geleceğimizdir. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam mümkün” teması ile başladı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (Tika) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, küresel gıda krizlerine karşı TİKA'nın yaklaşımını ve kalkınma yardımlarını anlattı.

Çevik, Dünyada yaşanmakta olan; Hızlı nüfus artışı, Küresel iklim değişikliği, Tarım alanlarının azalması, Tarımsal ürün arzının düşmesi, Çatışmalar ve yönetim krizleri, Covid 19 pandemisi ve mali krizler neticesinde oluşan konular çok boyutlu müdahaleleri gerekli kılmaktadır dedi.

Çevik, 2020 Yılı Gıda Krizleri Küresel Raporu'na göre açlık sorunu yaşayan insanların sayısının 811 milyona yükseldiğini, bu sorunu yaşayanların sayısının pandemi ile yüzde 18 arttığının düşünüldüğü, Bulaşıcı hastalıklardan ölen insan sayısının 10 milyondan fazla, 5 yaş altında ölen çocuk sayısının 6 milyona yakın olduğu, içecek suya erişimi olmayan insan sayısının 800 milyona yaklaştığını, Günde açlıktan ölenlerin sayısının 94 olduğunu ancak bu yıl çölleşen toprak (hektar) miktarının ise 9 milyon hektardan fazla olduğunu belirtti.

ADİL PAYLAŞIM YOK

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, bugün için, dünyada gıda üretimi tüm dünyayı besleyecek düzeydedir. Ancak paylaşımda adalet yoktur, adil bir düzen yoktur. Demokrasinin olmadığı, çatışmaların yoğun olduğu Afrika ülkelerinde ilave covid 19 pandemisi, iklim değişikliği ve artan sıcaklık gıdanın teminini zorlaştırmıştır dedi. Gelişmiş Ülkelerin kendilerini korumaya almış olduklarını, hububat ihracatçısı ülkelerin korumacı yaklaşımla ihracat kısıtlamasına gittiğini parası olsa da fakir ülkelerin bu nedenle gıda alamadıklarını ifade eden Çevik, OECD Ülkesi olan Türkiye'nin kalkınma yardımları sıralamasında zirvede olmasına katkı sağlayan TİKA'nın bir yandan kriz bölgelerindeki ülkelere insani yardım götürdüğünü, açlığın yoksulluğun nedenlerinin ortadan kaldırılması ve gıda güvenliği teminine destek olunması, yoksul kesimler için gelir artırıcı faaliyetlere katkı sağlanması, Eğitim alt yapısının ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, Temel sağlık hizmetlerine erişim, Anne Çocuk sağlığı, ölüm oranlarının azaltılması ve salgın hastalıklar ile mücadelede ,yeraltı ve üstü kaynakların verimli kullanılması ve temiz suya erişim , Doğal afet ve savaşlarda etkin hızlı insani yardım da binlerce proje uyguladığını örnekler ile anlattı.

Çevik son olarak, BM'nin Resmi Kalkınma Yardımlarında belirlenen hedefi Türkiye'nin, Tika'nın gayretleri ile aştığını rakamlar ile anlatarak, Refah ve bolluk içinde yaşayan kitleler yanında şu anda dünyanın bir başka bölgesinde gıda güvencesi olmayan açlıkla mücadele eden milyonlarca insan olduğunu, hayatta kalmalarına yardım etmenin insanlık görevi olduğunu ve dostlar ile güvenli bir gelecek için amaçlarının üreterek hep birlikte var olmak olduğunu belirtti.

14 Ekim günü gerçekleşen programında;

Daha iyi bir üretim, Daha Anti Mikrobiyal Direnç, Daha iyi bir beslenme, Daha iyi bir Yaşam, Daha iyi bir çevre konulu paneller, alanında söz sahibi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Ilyas Dökmetaş, Ankara Üniversitesi TIP Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkani Prof. Dr. Necmettin Ünal, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Edibe Pirinççi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ögretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Batyr Berdyklychev, Avrupa Bölge ofisi uzmanları, Peter Sousa Hoejskov ve Danilo Lo Fo Wong, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Sebile Dökmetaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Ok Meydanı SUAM Prof. Dr. Mine Adaş, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Prof. Dr. Mehmet Çakıcıoğlu Veteriner Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Yasemin Açık, Prof. Dr. Erol Keleş, Prof. Dr. Bilal Üstündağ ve Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik gibi bilim insanlarının panelist ve yönetici olarak katılmaları ile gerçekleşti.

GazeteBalkan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.