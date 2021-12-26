THY Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, küresel havayolu taşımacılığı sektöründe öne çıkan THY’nin durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin uluslararası havayolu taşımacılıktaki pozisyonuna ilişkin olarak, "Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz; İstanbul Havalimanı inşa edilmeseydi bu yarışa ortak olamazdık, THY de batardı" dedi.

"Dubai ile Moskova ile herkes ile yarışıyoruz”

CNN Türk'e konuşan Aycı, yeni İstanbul Havalimanı'nın önemine dikkat çekerek, "Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı. THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu" dedi

Aycı sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık… Altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır. Dubai ile Moskova ile herkes ile yarışıyoruz. Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık. Türk Hava Yolları artık büyüyecekse, bu dar boğazın aşılması gerekiyordu. Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı. THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu. Eğer altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.