DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
THY Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz
Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı
30 dolara aldı, milyonlarca dolarlık Dürer tablosu çıktı
Ön ödemeli kart nedir? Ön ödemeli kart nerelerde kullanılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SANKO Camii'nin temelini attı
Trabzon kupayı alırsa sahibi tüm Anadolu'dur
Karı-koca evlerinde ölü bulundu
Rize'de korkunç cinayet
Cezayirli futbolcu maç sırasında kalp krizinden öldü
Karaismailoğlu'dan köprü/otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama
2021'de cephelere 9 milyar Euro'luk Alman silahı sürüldü
Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor
Fikret Orman kimlere hakkını helal etmedi? Kimler kumpas kurdu?
Karamollaoğlu: Dolar birdenbire düştü
Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar, maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / THY Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz

THY Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, küresel havayolu taşımacılığı sektöründe öne çıkan THY’nin durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu

7 Dakika Önce
2021-12-26 01:01:06
THY Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin uluslararası havayolu taşımacılıktaki pozisyonuna ilişkin olarak, "Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz; İstanbul Havalimanı inşa edilmeseydi bu yarışa ortak olamazdık, THY de batardı" dedi.

"Dubai ile Moskova ile herkes ile yarışıyoruz”

CNN Türk'e konuşan Aycı, yeni İstanbul Havalimanı'nın önemine dikkat çekerek, "Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı. THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu" dedi

Aycı sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık… Altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır. Dubai ile Moskova ile herkes ile yarışıyoruz. Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık. Türk Hava Yolları artık büyüyecekse, bu dar boğazın aşılması gerekiyordu. Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı. THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu. Eğer altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş