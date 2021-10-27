Tesla yeniden bitcoin alır mı?

'ABD Hazinesinin yayımladığı raporda stablecoinler için SEC’in düzenleyici olarak belirtilmesi piyasada olumsuz fiyatlaması sürse de piyasayı etkileyebilecek gelişmeler oluşmaya başladı...'

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, "Bugün piyasanın genelinde risk iştahı çok kuvvetli değil. Avrupa ve ABD açılış öncesi vadelilerde de eksi. Kripto paraların birçoğunda teknik açıdan negatif uyuşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bitcoin dün gece saatlerinde piyasaya gelen genel satış baskısı sonrası 59.800$ seviyelerine kadar geriledi" değerlendirmesinde bulundu.

Değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı:

"ABD Hazinesinin yayımladığı raporda stablecoinler için SEC'in düzenleyici olarak belirtilmesi piyasada olumsuz fiyatlaması sürse de piyasayı etkileyebilecek gelişmeler oluşmaya başladı. İlk olarak en son 20 Eylül'de Bitcoin alan Tesla, yeniden BTC alımı yapmak için SEC'e form gönderdi. Diğer tarafta piyasanın değer bakımından en büyük ikinci coini olan Ethereum'da bugün Altair güncellemesi yapılacak. Bu güncellemenin önemi ise 2.0'a geçişte son güncelleme olarak bilinmesi"

Değerlendirmede aynı zamanda şu noktalara dikkat çekildi:

"Ethereum fiyatlarında yukarı hikâyeyi başlatan 2.0 güncellemesi aşamasının artık sonuna geliniyor. Bu nedenle Tesla ve Altair güncellemesi günün pozitif gelişmeleri olarak yorumlanabilir. Ancak SEC'ten beklenen ‘Dijital Dolar' raporu henüz gelmiş değil. Haberlere rağmen 55.000$ riski masada bulunuyor. Bu şekilde ele alırsak, Bitcoin aşağı yönlü 59.700$ desteğini kırması halinde bahsettiğimiz mevcut seviyenin test edilme ihtimali gittikçe artabilir. Ethereum ise piyasanın bugünkü genel zayıf seyri ile 4100$ seviyelerine doğru gerileme ihtimali olsa da güncelleme sonrası bu seviyelerden toparlanma ihtimali temel olarak destekleniyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.