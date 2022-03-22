Tesla'nın Almanya'daki tartışılan fabrikası açıldı

Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası, nesli tükenmekte olan kertenkelelerin yaşama alanlarının yok edilmesi ve içme suyu rezervlerinin kirlenmesi riski gibi endişelere karşın başkent Berlin yakınlarındaki Grünheide'de üretime başladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası, nesli tükenmekte olan kertenkelelerin yaşama alanlarının yok edilmesi ve içme suyu rezervlerinin kirlenmesi riski gibi endişelere karşın başkent Berlin yakınlarındaki Grünheide'de üretime başladı.

Almanya'da Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaklaşık 160 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayan "giga fabrikası", yerel makamlardan üretim için onay aldıktan sonra bugün faaliyete geçti.

3 binden fazla çalışanı bulunan Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, küreselleşmeden uzaklaşma konusunda uyarılarda bulunarak, "Bence bu (küreselleşmeden uzaklaşma), dünyayı ve hepimizi büyük bir refahtan mahrum bırakacaktır. Küreselleşmeden uzaklaşmaya değil, küresel rekabete ihtiyacımız var. Bu yanlış gidiyor." ifadelerini kullandı.

Scholz, Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasının hızlı onaylanması ve inşaatına başlanmasına işaret ederek, Almanya'nın planlamayı daha da hızlandırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu arada, fabrikada üretilen ilk 30 Model Y (63 bin 990 avro) otomobil, alıcılara teslim edilirken, açılışta, çevreci örgütlerin fabrika önündeki eylemleri dikkati çekti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, "Tesla, önümüzdeki aylarda binlerce istihdam oluşturacak." denildi.

Fabrikanın 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor

Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, 2 yılda inşa edildi. Fabrika, Tesla'ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor.

5 milyar avroya mal olan fabrikanın 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

Kasım 2019'da duyurulan fabrika projesi, otomobil üretimiyle gurur duyan Almanya'daki politikacılar tarafından ilgiyle karşılanırken, Tesla'nın yaklaşık 130 futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanı da kapsayan bölgede büyük bir fabrika inşa etmesine çevreci örgütler tepki gösterdi.

Fabrika, 300 hektar alanda yaklaşık 160 hektarlık bir ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde inşa edildi.

Çam ormanıyla kaplı fabrika alanı, 41 milyon avroya Tesla'ya satılmıştı. Öncelikle 92 hektarlık alanda ağaç kesimine başlanmıştı. Bu durum, çevreciler tarafından ve Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da açarak ekosistem oluşturmasından memnuniyet duyan Alman yetkililer, gereken onayları resmen vermese de Brandenburg Eyalet Çevre Bakanlığı, riski kendilerine ait olmak üzere hazırlıklara başlama izni vermişti.

2020'de Alman mahkemesi, nesli tükenmekte olan kertenkele ve yılanların yaşam alanlarının yok edilmesinden endişe eden yerel çevre örgütlerinin şikayeti üzerine Tesla'nın sahadaki çalışmasını durdurmasını istemişti.

Su ve içme suyu rezervlerinin potansiyel olarak kirletilmesi gibi çevresel endişeler de dile getirilmişti.

Tesisin yoğun su talebi, bölgede yaşayanlarda endişe yarattı

Fabrikanın, özellikle otomobiller için üretilecek büyük akülerle ilgili yıllık yaklaşık 1,5 milyon metreküp su miktarına ihtiyaç duyacağı belirtilirken, bunun açılacak kuyularla karşılanması planlanıyor.

Tesisin yoğun su talebi, son 3 yılda kuraklığın vurduğu söz konusu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum yarattı.

Ekim 2021'de fabrika sahasında "Giga Fest" adlı bir parti düzenleyerek yerel halkı kazanmaya çalışan Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, fabrikaya yönelik çevresel endişeleri reddetti.

Tesla'nın halihazırda biri ABD'de, diğeri ise Çin'de olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor. AA .