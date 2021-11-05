Tesla’dan araç fiyatlarına zam

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Model 3 ve Model Y fiyatlarına bir zam daha geldi

Electrek'in haberine göre Tesla otomobillerine bir zam daha geldi.

Buna göre Tesla Model 3 Standard Range Plus fiyatı 43 bin 990 dolardan 44 bin 990 dolara, Model Y Long Range fiyatı 56 bin 790 dolardan 57 bin 790 dolara çıktı. Diğer araç modellerine de zam geldi. Bu zamlarla birlikte en ucuz modelin fiyatı bu sene yüzde 20'den fazla arttı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.