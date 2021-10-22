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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Termik santrallerde kredi desteğine son

Termik santrallerde kredi desteğine son

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerin çoğunluğunun kömürle çalışan termik santrallere verilen ihracat kredisi desteğini sona erdirmeyi kabul ettiğini bildirdi.

34 Dakika Önce
2021-10-22 16:07:04
Termik santrallerde kredi desteğine son

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) yapılan açıklamada, Türkiye, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve ABD'nin kömürle çalışan termik santrallere ihracat kredisi sağlamayı bu ay sonunda durduracağı belirtildi.

Söz konusu uzlaşmanın yasal açıdan bağlayıcılığı olmayan güven üzerine kurulu bir uzlaşma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, uzlaşmanın iklim değişikliğine karşı mücadeleyi desteklemek için kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) bağlamında kabul edildiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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