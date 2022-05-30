Tepkileri aldırmadı, Rusya ile anlaşma yaptı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin Rus enerji arzını aşamalı olarak durdurma çabalarının ortasında, Rusya ile 'son derece elverişli' üç yıllık bir doğal gaz tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Batı, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı boykot ederken Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise tepkileri aldırmayarak, Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğalgaz anlaşması yaptı.

Vucic, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Size söyleyebileceğim şey, Sırbistan için çok elverişli olan ana unsurlar üzerinde anlaşmaya vardığımızdır" dedi.

Vucic, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınamayı reddetti ve ülkesi Moskova'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmadı.

Aljazeera'nın haberine göre; Rusya'nın Sırbistan ile yaptığı anlaşma, Moskova'nın AB üyeleri Finlandiya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz ihracatını kesmesinin ardından geldi.

Gaz anlaşmasının Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Haziran ayı başlarında Belgrad'a yapacağı ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor.

İşgal nedeniyle Ukrayna'da yaşanan vahşet raporlarına rağmen, Vucic ve diğer Sırp liderler, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlara katılması yönündeki baskısından şikayet ediyorlar.

Sırp yetkililer, AB üyelik hedefinden vazgeçmek anlamına gelse bile Balkan ülkesinin bu tür baskılara direnmesi gerektiğini söylüyorlar.

Vucic'in 10 yıllık otokratik yönetimi ve amansız Kremlin yanlısı propagandası altında, Sırbistan yavaş yavaş Rusya ile hizalanmaya doğru kaydı.

Anketler, ülkedeki çoğunluğun AB yerine Moskova ile bir tür birliğe katılmayı tercih edeceğini gösteriyor.

İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ise, "Başkan Vucic'in Devlet Başkanı Putin ile vardığı anlaşma, Sırbistan'ın Rus karşıtı histeriye katılmama kararına ne kadar saygı duyulduğunun kanıtıdır" dedi.

Rusya yanlısı duruşuyla tanınan Vulin, "Özgür lider, özgür insanlar Sırbistan için iyi olan kararlar alır ve Batı'dan gelen emirleri kabul etmez" dedi.

AB, üye ülkeleri üzerinden geçen Rus arzını kesmeye karar verirse Sırbistan'ın Rus gazını nasıl alacağı belli değil.

Sırbistan neredeyse tamamen Rus gazına bağımlı ve ana enerji şirketleri Rus çoğunluk mülkiyetinde.

2008'de Sırbistan gaz ve petrol sektörlerini Rus şirketlerinin yönetimine verdi. Gazprom Neft ve Gazprom birlikte ülkenin tek petrol şirketinde çoğunluk hisseye sahipken, Gazprom ülkenin tek gaz depolama tesisinde çoğunluk hissedarı.