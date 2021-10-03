Teknolojinin devleri Nasdaq'da hisseli

Nasdaq, yüksek güvenlik sağlamak için tüm işlemlerin çevrim içi ortamda yapıldığı bir borsa. Dünya teknolojisine yön veren şirketler bu borsada işlem görüyor

Nasdaq borsası, içerisinde işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 2. borsası konumunda.Borsada ilk işlem 8 Şubat 1971 yılında gerçekleştirildi. Nasdaq borsasında işlem elektronik olarak yapılmakta olup genel merkezi New York'ta bulunan özel bir borsa. Borsada büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinin yanı sıra daha ufak ölçekli (small cap) şirketlerin de hisseleri işlem görmektedir. Nasdaq borsasının kısa kodu Nasdaq 100.

1971 yılında kurulan Nasdaq borsası, dünyada en çok işlem gören borsalar arasında ikinci sırada. Tam elektronik borsa özelliğine sahip borsada tüm işlemler elektronik sistem üzerinden yapılıyor. Nasdaq borsasının en önemli özelliklerinden biri dünya çapında büyük ya da küçük ölçekli çok sayıda teknoloji şirketinin hisse senedinin burada işlem görüyor olması.

Dünya devlerine sahip

Nasdaq, yüksek güvenlik sağlamak için tüm işlemlerin çevrim içi ortamda yapıldığı bir borsa. Nasdaq borsası, borsaya kote olması gereken teknoloji şirketlerini birbirine bağlayan bir piyasa oluşturmayı amaçlamaktadır. Çok büyük ve küresel olarak tanınmış olan pek çok şirketi bünyesinde barındıran Nasdaq şirketleri arasında Microsoft, Oracle, Apple, Intel, Adobe, Netflix, Facebook, Yandex, Google, Groupon, Starbucks, Tesco ve Tesla gibi gibi dünya devleri yer alıyor.

Nasdaq endeksleri neler?

Nasdaq endeksi türleri; Nasdaq 100, Nasdaq Bileşik Endeksi ve Nasdaq Biyoteknoloji Endeksi olarak sayılabilir.

Nasdaq Bileşik Endeksi, Nasdaq borsasında işlem gören 3.000'den fazla şirketin bulunduğu hisse senedi grubunu içeren endekstir. Nasdaq borsasında çoğunlukla yüksek teknoloji firmaları işlem gördüğünden, Nasdaq Bileşik endeksi ile genellikle teknoloji endüstrisinin performansı gözlemlenebilir. Teknoloji şirketleri endeksin yaklaşık %50'sini, tüketici hizmetleri şirketleri yaklaşık %20'sini ve sağlık şirketleri yaklaşık %10'unu oluşturur. Bunlara ek olarak endeks, kamu hizmetleri, petrol ve telekomünikasyon sektörlerinden şirketleri de kapsar.

100 şirketin performans ağırlığı

Nasdaq 100 Endeksi ise finansal sektör firmaları hariç, Nasdaq borsasında işlem gören, piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi kapsamaktadır. Endeks, bilgisayar donanım ve yazılımı, telekomünikasyon, perakende/toptan ticaret ve biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren ve bu borsada işlem gören en büyük şirketlerin performansını yansıtıyorr. Nasdaq 100 endeksinde izlenen şirketler, Nasdaq Bileşik endeksinin piyasa değerinin %90'ından fazlasını içerir. Nasdaq Bileşik endeksine benzer olarak, endeksin ağırlığının %50'sinden fazlasını teknoloji endüstrisi şirketleri oluşturmaktadır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.