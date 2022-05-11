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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolar değer kaybı

Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolar değer kaybı

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasının ardından teknoloji dünyasına yön veren dev şirketler büyük değer kaybetti. Fed'in darbesi Apple, Google, Facebook ve Tesla'ya çok pahalıya mal oldu.

12 Saat Önce
2022-05-11 13:01:59
Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolar değer kaybı

ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdığını açıklamasının ardından dev teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Üç işlem seansından sonra toplam 1 trilyon doların üzerinde bir kayıp ortaya çıktı.

Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan ağlıyor

Federal Rezerv (FED) geçen Çarşamba günü yüksek enflasyon açıkladı ve gösterge faiz oranını %0,5 artırdı. Dünyanın halka açık en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri, 4 Mayıs'taki ticaretin kapanışından bu yana 220 milyar dolar düştü.

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Bilanço oldukça ağır

ABD S&P 500 hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana %7 düştü ve Pazartesi günü 4.000'in altına düştü. reddedildi. Invesco Nasdaq 100 ETF de aynı dönemde %10 civarında düştü. İşte piyasa değeri en çok düşen şirketler:

Tesla – 199 milyar dolar

Microsoft – 189 milyar dolar

Amazon – 173 milyar dolar

Alfabe (Google'ın ana şirketi) – 123 milyar dolar

NVIDIA – 85 milyar dolar

Meta Platformlar (Facebook'un ana şirketi) – 70 milyar dolar

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Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolar amortisman

Kaynak: technopixel-org. .

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