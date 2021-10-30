Teknoloji devi Apple tahtı kaptırdı: Dünyanın en değerli yeni şirketi belli oldu

Piyasa değeri konusunda kıyasıya yarışan iki teknoloji devleri Microsoft ve Apple'ın 'dünyanın en değerli şirketi' olma yolundaki mücadelesi, dün yeni bir kazanan verdi. Uzun zamandır bu tahtta oturan Apple, yaklaşık %2 hisse değeri kaybının ardından tahtını Bill Gates'in şirketine kaptırdı.

iPhone gibi ürünleriyle dünyaya hükmeden teknoloji devi Apple, uzun süredir dünyanın en değerli halka açık şirketiydi. Ancak bu yakın zamanda değişti. Apple, dün tahtını ezeli rakibi Microsoft'a kaptırdı.

Borsada AAPL adıyla yer alan Apple Inc'nin hisseleri, dün %2 oranında bir değer kaybı yaşadı. Halihazırda Apple'a oldukça yakın olan Microsoft (MSFT) da iPhone üreticisinin uzun süredir elinde tuttuğu ‘en değerli şirket' unvanını elinden aldı.

2020'den beri sarsılmayan tahtı Microsoft kaptı

Tedarik zincirinde yaşanan problemler, Apple'a ticari yılın dördüncü çeyreğinde satış alanında 6 milyar dolarlık bir kayıp yaşattı. Şirketin hisseleri %1,8'lik düşüşle 149,80 dolara geriledi. Değerinin büyük kısmını Windows'a borçlu olan Microsoft'un hisseleri ise %2,2 yükselerek 331,62 dolara çıktı. Apple'ın son piyasa değeri 2,48 trilyon dolar olurken Microsoft'unki 2,49'a ulaşarak şirketi zirveye oturttu.

Apple'ın piyasa değeri, Microsoft'unkini ilk kez 2010'da yeni iPhone'un tanıtılmasıyla geçmişti. O zamandan bu zamana iki şirket arasındaki kıyasıya mücadele, farklı birinciler vererek sürdü. Apple, dünyanın en değerli şirket unvanını son kazandığında daha 2020'nin ortasındaydık ve şirket o zamandan bu zamana bu unvanı başarıyla korudu.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.