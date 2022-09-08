Tarihi faiz artırımı sonrası Lagarde’den açıklama

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz artışı eğiliminin devam edeceğini belirterek, resesyon riski hakkında 'En kötü senaryoda 2023'te daralacağız' yorumunda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "tarihi" olarak tanımlanan faiz artışı kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz artışı eğiliminin devam edeceğini açıkladı. Lagarde ECB'nin oy birliğiyle bu kararı aldığını ve sonraki toplantılarda da faiz artışı kararının çıkabileceğini dile getirdi.

"Masada farklı fikirler vardı ancak tartışmaların sonucunda kararı oybirliğiyle verdik. Daha önce de söylediğim ve açıklamada da ifade de ettiğim gibi: Verilere bağımlıyız ve toplantı toplantı karar veriyoruz" diyen Lagarde, tarihin en yüksek enflasyon verilerinin açıklandığını ve bu duruma önlem alınması gerektiğini söyledi.

FAİZ ARTIŞI DEVAM EDECEK

Bloomberg'in haberine göre, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Lagarde, enflasyonun "çok yüksek" olduğunu tekrarlayarak, kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Tarihi faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, faiz artışının devam edeceğini vurguladı. Lagarde, "Büyük ihtimalle ikiden fazla toplantıda faizleri artırabiliriz" dedi.

Negatif faizden çıkıldığını belirten Lagarde, "Önümüzdeki birkaç toplantıda faiz artışı devam edecek, faiz artışlarının ölçüsüne toplantıda karar verilecek" dedi.

Kötü senaryo: 2023'te daralma

Avrupa'yı etkisi altına resesyon korkusu hakkında konuşan ECB Başkanı Lagarde, mevcut senaryolarında ekonomik daralma beklemediklerini ancak en kötü senaryo olarak tanımladığı "Rusya'nın gaz akışını tamamen kesmesi halinde" 2023 yılında daralma öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

"Ukrayna'da savaşın uzun sürmesi büyümeye yönelik çok büyük bir risk olmaya devam ediyor" diyen Christine Lagarde küresel piyasalarda fiyat baskılarının artacağını açıkladı. Lagarde gıda ve enerji dışarıda tutulsa dahi enflasyonun arttığını vurgulayarak, "Temel enflasyon girdileri gıda ve enerji hariç tutulduğunda da artmakta" dedi. .