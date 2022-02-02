'Tam kapanmalar hiçbir işe yaramadı'

ABD’de John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, önceki yıllarda ilan edilen koronavirüs kilitlenmelerinin ABD, İngiltere ve Avrupa'daki Covid-19 ölüm oranları üzerinde 'çok az veya hiç' etkisi olmadı.

ABD'de yer alan John Hopkins Üniversitesi'nden ekonomistler çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı. Küresel olarak yapılmış 24 çalışmayı inceleyen uzmanlar, 2020'de Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde ilan edilen tam kapanmaların ve sıkı önlemlerin Covid-19 ölümlerinin azalmasında yalnızca yüzde 0,2'lik bir düşüşe neden olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, bunun aksine kapanmaların, büyük ekonomik ve toplumsal kayıplara yol açtığını savunarak, Covid-19'a karşı bir önlem olarak uygulanmamasını önerdi.

ABD'de John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, önceki yıllarda ilan edilen koronavirüs kilitlenmelerinin ABD, İngiltere ve Avrupa'daki Covid-19 ölüm oranları üzerinde "çok az veya hiç" etkisi olmadı.

Araştırma, Johns Hopkins Uygulamalı Ekonomi Okulu'nun kurucusu Steve Hanke tarafından yönetildi. Hanke, pandemi boyunca ekonomik olarak zarar veren kısıtlamaların açık sözlü bir eleştirmeni oldu ve emirleri 'faşist' olarak nitelendirdi.

YALNIZCA YÜZDE 0,2 ORANINDA AZALTTI

Bir meta-analiz gerçekleştiren ekonomistler, ilk kez 2020 baharında uygulanan; evde kalma emirleri, zorunlu maskeler ve sosyal mesafe dahil olmak üzere, katı kısıtlamaların Covid-19 ölümlerini yalnızca yüzde 0,2 oranında azalttığını tahmin etti.

MUAZZAM EKONOMİK VE TOPLUMSAL ZARARA NEDEN OLDU

Araştırmacılar, karantinaların 'muazzam ekonomik ve sosyal maliyetlere' neden olduğu konusunda uyardılar ve bunların temelsiz oldukları ve ileriye dönük bir pandemi politikası aracı olarak reddedilmeleri gerektiği sonucuna vardı.

EN ÖNEMLİ ETKİYİ MAĞAZALARIN KAPANMASI SAĞLADI

Bununla birlikte çalışma, sınırların kapanmasının Covid-19 ölümleri üzerinde neredeyse sıfır etkisi olduğunu ve ölümleri sadece yüzde 0,1 oranında azalttığını savundu. Ancak araştırmacılar, mağazaların kapatılmasının en etkili müdahale olduğunu ve corona virüs ölümlerinde yüzde 10,6'lık bir düşüşe yol açtığını söyledi. Okulların kapanması ise yüzde 4,4'lük daha küçük bir düşüşle bağlantılıydı.

Bununla birlikte, çalışmanın yazarları bulgulara ulaşmak için 24 küresel çalışmayı incelediklerini belirtti. Ancak, araştırmaya karşı çıkanlar aşıların ve antiviral ilaçların gelmesinden önce karantinaların bulaşmayı kesmede ve dolayısıyla hastaneye kabul ve Covid-19'un neden olduğu ölümlerin sayısını azaltmada önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Fakat pandemi sırasında sağlık hizmetlerine erişemedikleri için sağlık durumu kötüleşen insanların varlığı nedeniyle tam kapanmaların Covid-19 dışı ölümlerde artışa yol açtığına dair artan bir fikir birliği var.

Son çalışmada araştırmacılar, karantinaların önceden düşünülenden daha büyük istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Verilen bir örnek ise insanları evde izole etmenin, aile üyelerine daha yüksek viral yük geçirmelerine ve daha ciddi hastalıklara neden olmalarına yol açmış olabileceğiydi.

Ayrıca belirli perakende işletmelerinin kapatılmasının bulaşma riskinin daha yüksek olduğu 'temel' mağazalarda daha fazla insan yoğunluğuna yol açtığı kaydedildi.

NÜFUSUN YAŞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KALİTESİ ÖNEMLİ

Diğer taraftan bilim insanları, ülkelerdeki farklı Covid-19 ölüm oranlarının tam kapanma uygulamalarının başarısıyla değil; 'nüfusun yaşı ve sağlığındaki farklılıklar' ile 'sağlık sektörünün kalitesi ile açıklanabileceğini bildirdi.

Sonuç olarak, John Hopkins incelemesi, karantinaların 'en iyi ihtimalle marjinal' faydalarının ekonomi ve toplum üzerindeki 'yıkıcı etkileri' ile karşılaştırılması gerektiği sonucuna vardı.

Çalışmanın yazarları, “Karantinalar, ekonomik faaliyeti azalttı, işsizliği artırdı, eğitim faaliyeti engelledi, siyasi huzursuzluğa ve aile içi şiddetin artmasına neden oldu. Sıkı önlemler liberal demokrasiyi baltaladı” değerlendirmesinde bulundu.

NTV .