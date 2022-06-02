Tahıl Koridoru Merkezi İstanbul’da: Ukrayna’daki tahıllar nasıl çıkacak?

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna ve Rusya limanlarında 20 milyon tondan fazla tahıl bekletiliyor. Bu tahılların çıkarılması için ise Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürütürken ilk adım atıldı. Birleşmiş Milletler yeni bir yol haritası hazırladı. İşte detaylar...

Ukrayna'daki savaş devam ederken dünyanın gözü ise Ukrayna ve Rusya limanlarındaki tahıllara döndü. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı iki ülke hazır halde 20 milyon tondan fazla tahıl bekliyor. Bu tahılın ülkeden çıkarılması için Türkiye aktif bir diplomasi yürütüyor.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen müzakereler neticesinde Birleşmiş Milletler çatısı altında "Tahıl Koridoru”nun işleyişiyle alakalı bir yol haritası hazırlandı. O yol haritası Türkiye tarafından da olumlu bulundu. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM yetkilileri önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması da beklenirken toplantının kısa vadede olacağı öğrenildi.

Türkiye'nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda hazırlanan yol haritasında bölgedeki deniz mayınlarının temizliği başta olmak üzere gemilerin hangi güzergahı kullanacağı, gemilerin olası yaşayacağı sıkıntılar için sigorta sisteminin devreye girmesi gibi konular ele alınıyor.

Ukrayna'nın Odessa limanı mayınlarda temizlenecek ve gemi güvenliği sağlanınca tahıllar çıkarılmaya başlanacak. Tüm bu konu başlıklarının detayı yapılacak 4'lü toplantıda değerlendirilecek ve tahıllar için operasyon başlayacak.

İstanbul'da kurulması planlanan kontrol ve komuta merkezi mekanizması sayesinde, Rusya ve Ukrayna'nın elindeki yaklaşık 20 milyon tonluk tahılın küresel pazarlara ulaştırılması sağlanacak. Özellikle Afrika'da ve Avrupa'da yaşanabilecek gıda krizinin de önüne geçilmiş olacak. Bu tahılların ekonomik değerinin ise 35 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde de konu ele alınırken her iki liderin de Türkiye'nin öncülüğünde tahılların çıkarılmasına sıcak baktıkları öğrenildi. Rus Devlet Başkanı Putin'in Karadeniz'e tahıl için gelecek gemilerin silah taşımamasını şart koştuğu ve denetimlerin yapılmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: Cnnturk.com .