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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Suudi Arabistan yeni doğal gaz sahaları buldu

Suudi Arabistan yeni doğal gaz sahaları buldu

Suudi Arabistan Petrol Şirketinin (Aramco), ülkenin, kuzey ve doğu sınırları yakınları ile orta bölgelerinde yeni doğal gaz sahaları keşfettiği açıklandı.

2 Saat Önce
2022-02-27 19:16:59
Suudi Arabistan yeni doğal gaz sahaları buldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yaptığı basın açıklamasında, Riyad'ın 180 kilometre güney doğusunda Şedun doğal gaz sahasının bulunduğunu söyledi.

Rub'ul Hali bölgesinde Şeybe sahasının, 70 kilometre güneybatısında Şihab, 120 kilometre güney batısında ise Şurfe sahasının keşfedildiğini belirten Selman, ülkenin kuzey sınırında Um Hansar, doğu bölgesinde ise Semne sahasının bulunduğunu aktardı.

Dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden olan Suudi Arabistan, aynı zamanda doğal gaz keşfi için yıllar önce başlattığı girişimler neticesinde düşük miktarlarda da olsa doğal gaz üretiyor. AA .

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