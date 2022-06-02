''Suudi Arabistan petrol üretimini artıracak''

Financial Times'da yer alan habere göre Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.

Financial Times'da yer alan haberde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke olma özelliğini taşıyor.

Habere göre diğer bir kaynak da petrol üretimini Eylül'de artırmayı öngören takvimin öne çekilerek Temmuz ve Ağustos'a alınabileceğini ifade etti. .