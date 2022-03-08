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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Starbucks’tan Rusya kararı

Starbucks’tan Rusya kararı

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-08 23:56:47
Starbucks’tan Rusya kararı

Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı.

Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti. AA .

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