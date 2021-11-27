Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralar

Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralar hangileri oldu? Hangi kripto para birimleri son 24 saatte yıldızı parladı? Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralardan ilk 10 tanesini ele aldık.