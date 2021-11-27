Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralar
Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralar hangileri oldu? Hangi kripto para birimleri son 24 saatte yıldızı parladı? Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralardan ilk 10 tanesini ele aldık.
2021-11-27 09:06:47
ABD'de finans piyasası regülatörlerinden ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), ABD bankalarının kriptoparaları içeren belirli aktivitelerde bulunmadan önce bağlı bulundukları regülatörden izin istemeleri ve yazılı onay almaları gerektiğini bildirmesi kripto para piyasasını olumsuz etkiledi.
Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralardan ilk 10 tanesini ele aldık.
Son 24 Saatte En Çok Kazanan Kripto Paralar
1. Son 24 saatte en çok kazanan kripto para birimi Blizzard Network, yüzde 3369.39 değer kazandı. META, 6.43 dolardan işlem görüyor.
2. Son 24 saatte en çok kazananlar arasında ikinci gelen Safe Drive, yüzde 556.01 değer kazandı. DRIVE, 0.0001293 dolardan alıcı buluyor.
3. En-Tan-Mo, son 24 saatte yüzde 453.28 değer kazandı. ETM, 0.09211 dolardan alınıp satılıyor.
4. Lightbeam Courier Coin, son 24 saatte yüzde 335.36 değerlendi. LBCC, 42.71 dolardan alıcı buluyor.
5. Mars Space X, son 24 saatte yüzde 297.90 değer kazandı. MPX, 0.00005035 dolardan işlem görüyor.
6. MetaSafeMoon, son 24 saatte yüzde 273.57 değer kazandı. METASFM, 0.000000002724 dolardan alıcı buluyor.
7. PlayAndLike, son 24 saatte yüzde 262.03 değer kazandı. PAL, 0.000001601 dolardan işlem görüyor.
8. King Floki, son 24 saatte yüzde 184.17 değer kazandı. KING, 0.0000009538 dolardan alıcı buluyor.
9. Defrost Finance, son 24 saatte yüzde 181.26 değerlendi. MELT, 11.32 dolardan alıcı buluyor.
10. SPLASH, son 24 saatte yüzde 177.66 değer kazandı. SPL, 0.000001949 dolardan işlem görüyor.
Son 24 Saatte En Çok Kaybeden Kripto Paralar
1. Son 24 saatte en çok kaybeden Cheems Inu, yüzde 99.62 değer kaybetti. CINU, 0.00002486 dolardan işlem görüyor.
2. ZUM TOKEN, son 24 saatte yüzde 81.20 değer kaybetti. ZUM, 0.00004087 dolardan alıcı buluyor.
3. Sheep Game, son 24 saatte yüzde 74.00 değer kaybetti. AWOOL, 0.0415 dolardan alıcı buluyor.
4. BLACK FRIDAY DOGE, son 24 saatte yüzde 81.20 değer kaybetti. BLACKFRIDAY, 0.000003979 dolardan alıcı buluyor.
5. TURKEY INU, son 24 saatte yüzde 74.35 değer kaybetti. TURKEY, 0.0000001163 dolardan işlem görüyor.
6. Sheep Game, son 24 saatte yüzde 71.90 değer kaybetti. AWOOL, 0.01376 dolardan işlem görüyor.
7. ODEM, son 24 saatte yüzde 68.18 değer kaybetti. ODE, 0.003354 dolardan alıcı buluyor.
8. Multi-Farm Capital, son 24 saatte yüzde 65.10 değer kaybetti. MFC, 0.000002398 dolardan işlem görüyor.
9. DogeGiving, son 24 saatte yüzde 64.87 değer kaybetti. DOGEGIVING, 0.00004672 dolardan alıcı buluyor.
10. Ghost Farmer Capital, son 24 saatte yüzde 63.41 değer kaybetti. GFC, 0.0000002851 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: ieconomy.io
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)