Sisi'nin yönettiği Mısır, IMF'nin abonesi oldu

Sisi yönetimindeki, Mısır son 6 yılda 4. kez IMF'den destek istedi. Son yıllarda 3 kere IMF desteğine başvuran Mısır farklı programlar kapsamında 2016 yılında 12 milyar dolar, Mayıs 2020'de 2,8 milyar dolar, Haziran 2020'de de 5,2 milyar dolar kredi desteği almıştı.

Mısır'daki Sisi hükümeti son 6 yılda 4 kez IMF'den destek istedi.

Mısır kapsamlı bir ekonomik program hayata geçirmek için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) destek istedi.

IMF'den yapılan açıklamada fonun sürdürülebilir, istihdam artırıcı ve kapsayıcı bir kalkınmayı desteklemek için Mısırlı yetkililerle görüşmelere hazırlandığı belirtildi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Mısır bakanlar kurul sözcüsü de ayrı bir açıklamayla yeni programın IMF'den ilave kaynakları da içerebileceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yükselen piyasalardan hızla çıkan sıcak para Mısır'daki ekonomik sıkıntıların daha büyümesine yol açtı.

Hafta başında hükümet Kasım 2020'den beri çok az değişen Mısır poundunun değerinin yüzde 14 düşmesine izin verdi. Çarşamba günü itibariyle 1 dolar 18,32 Mısır poundu seviyelerinde seyretti.

IMF ise Mısır ekonomisinin dış şokları absorbe edebilmesi için esnek kur rejiminin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna Mısır'ın ana buğday tedarikçileri olması ve turizm açısından da bu ülkeler için önemli bir destinasyon olması nedeniyle savaştan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Hükümet pazartesi günü 7 milyar dolarlık ekonomik teşvik açıklamıştı. IMF'den yapılan açıklamada da hedeflenmiş sosyal koruma adımları desteklendi.

Son yıllarda 3 kere IMF desteğine başvuran Mısır farklı programlar kapsamında 2016 yılında 12 milyar dolar, Mayıs 2020'de 2,8 milyar dolar, Haziran 2020'de de 5,2 milyar dolar kredi desteği almıştı. .