Shiba coin atağa kalktı: Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para borsası Kraken, Shiba Inu'yu (SHIB) listesine ekleyeceğini açıklamıştı. Kripto para ürünlerine ve fonlarına yüksek miktarda giriş yapıldı. Son dönemin en çok konuşulan Shiba coinde yükselişe geçti. İşte, Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?.

Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para ürün ve fonlarına ocak-kasım döneminde 9,5 milyar dolar sermaye girişi oldu. Yatırımcılar kripto para akışını yakından takip ediyor. Fintech firması Broctagon'un CEO'su Don Guo, tarafından Shiba hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edildi. İşte, Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?

Uzun süredir düşüş eğiliminde olan ve gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 50'den fazla uzaklaşan Shiba Inu'de yükseliş başladı. Geçtiğimiz günlerde coin yakma işlemleri olacağı beklentisi de yükselişi tetikledi.

Ayrıca teknik açıdan bakıldığında konsolidasyon süreci sonrasında yükseliş trendi içine girdiği de gözlemleniyor.

Shiba Inu güne 0.00004212 Dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 0.00004197 dolar, en yünsen de 0.00005134 dolar seviyesini gördü yüzde 22 civarında yükseliş gerçekleştiren Shiba Inu saat 07:39 itibarıyla 0.00005134 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TARİHİ ZİRVESİNDEN KOPUŞ YAŞAMIŞTI

Shiba Inu herhangi bir sebep olmaksızın Ekim ayının son günlerinde 0.00008840 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu tarihten sonra ise aralıksız olarak düşüş göstermeye başladı ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yöneldi.

KRİPTO PARALARDA GENEL DÜŞÜŞ VAR

Koronavirüs pandemisinin etkisini yeniden artırmasıyla birlikte Kripto Para piyasalarında Ekim ayında başlayan yükseliş dalgası yerini düşüşe bıraktı. Lider kripto para birimleri dar banda sıkıştı. Bitcoin 57 bin dolar seviyesinde dengeye otururken Ethereum da 4300-4500 dolar seviyesi arasında hareket göstermeye başladı.

Küresel çapta kripto paralara ilişkin olarak regülasyon çalışmalarının devam etmesi ve sonucunda ortaya çıkacak düzenlemelerin netlik kazanmaması da satış baskısını güçlü tutmaya devam ediyor.

Kaynak: ahaber.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.