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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Shell’den Rusya açıklaması

Shell’den Rusya açıklaması

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-28 21:57:25
Shell’den Rusya açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkedeki projelerden çekilme kararı aldı.

Bu kapsamda, şirket Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracak, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacak.

Shell, ayrıca Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor.

Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

Shell, bp ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu. AA .

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