DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bill Gates'den korkutan açıklama: Bu sefer ki farklı olacak
Olumsuz hava şartları fiyatları yükseltti!
SEC, Elon Musk'ı 'taciz' ettikleri iddialarını reddetti
Harris'ten Rusya'ya ''Ukrayna'' tehdidi: Ekonomik bedel ödetiriz
Sedat Peker'in oğlundan 'Tarkan' paylaşımı: 'Geççek çok az kaldı'
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'altılı masa' cevabı: Bu Halil İbrahim Sofrası, sizinki Kurtlar Sofrası
Facebook, Yeniden Refah Partisi'nin sayfasını kapattı
Muğla’da gezilecek yerler nelerdir?
Ukraynalı vekil Putin'i savununca ortalık karıştı: Gazeteci canlı yayında saldırdı!
Cemre nedir? Cemre hangi aylarda nereye düşecek? I 2022 Cemre düşme ayları nedir?
Futbolcu Sezer Öztürk cinayet mi işledi? Sezer Öztürk mahkemede ne dedi?
Putin'den kritik talimat
Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir?
Ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı
Mersin hava durumu (19 Şubat-19 Mart)

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / SEC, Elon Musk'ı 'taciz' ettikleri iddialarını reddetti

SEC, Elon Musk'ı 'taciz' ettikleri iddialarını reddetti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Twitter paylaşımları nedeniyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 'taciz' ettikleri iddialarını reddetti.

21 Dakika Önce
2022-02-19 16:00:18
SEC, Elon Musk'ı 'taciz' ettikleri iddialarını reddetti

SEC'in San Francisco bürosundan Steven Buchholz, yazdığı mektupta, Musk'ın paylaşımlarına dair dosyaya bakan hakimin, Musk ile görüşmeler yürütülmesi yönündeki talimatlarını yerine getirdiklerini belirtti.

Buchholz, dosyanın mahkemede görülmeye başlamadan önce hakimin, tarafların bir araya gelerek konuyu müzakere etmeleri konusunda kendilerine tavsiyede bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca, Buchholz, SEC'in Musk'ın Twitter paylaşımlarına dair mahkeme celbi çıkarttırdığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Taciz iddiası

Musk'ın avukatları, dün, Manhattan'daki bir mahkemeye gönderdiği mektupta, SEC'i 2018'deki Twitter paylaşımları nedeniyle müvekkilleri Musk'ı soruşturma ve mahkeme celpleriyle "taciz" ettiklerini öne sürmüştü.

Tesla, 2018'de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Musk'ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.

Söz konusu mahkeme celbinin geliş tarihinin, Musk'ın Twitter takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sorduğu 6 Kasım 2021'den sonra olması dikkati çekti.

Musk, 6 Kasım 2021'de Twitter üzerinden düzenlediği ankette takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmasını destekleyip desteklemediklerini sormuştu. Ankete katılanların yüzde 57,9'u soruya "evet" yanıtını vermişti. Söz konusu Twitter paylaşımının ardından Tesla'nın hisseleri neredeyse dörtte bir oranında değer kaybetmişti.

Tesla'nın Bitcoin varlığı yaklaşık 2 milyar dolar

Öte yandan Tesla'nın, SEC'e yaptığı bildirimde dijital varlıklarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Tesla, şirketin Bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 31 Aralık 2021 itibarıyla 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Belirli bölgelerdeki satışlarında Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul ettiklerini de bildiren şirket, Mayıs 2021'de çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya almıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş