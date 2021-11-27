Saniyede 45 araç üretmeyi hedefliyordu: Tesla, Avrupa Birliği’nden fon alma hakkını kaybetti

Tesla, Almanya’daki fabrikasındaki gecikmelerle önemli bir şartı ihlal ederek, Berlin yakınlarında kurulması planlanan pil tesisi için Avrupa’dan fon alma hakkını kaybetti.

Tesla, Almanya'daki fabrikasındaki gecikmelerle önemli bir şartı ihlal ederek, Berlin yakınlarında kurulması planlanan pil tesisi için Avrupa'dan fon alma hakkını kaybetti.

Dev elektrikli araç üreticisi Tesla, Avrupa'daki pil endüstrisini geliştirmek için kuracağı pil fabrikası ile Avrupa Birliği'nden yaklaşık 1,1 milyar Euro'luk destek alacaktı. Tesla'nın Almanya'da kurulan yeni fabrikası Giga Berlin'de yaşanan aksamalar, Avrupa Birliği'nin devlet yardım koşullarını karşılayamamasına neden oldu.

Tesla'nın birkaç hafta önce yaptığı açıklamalarla saniyede 45 araç gövdesi üretmeyi planladığını duyurduğu fabrikada, hala herhangi bir üretime başlanmadı. Şirket devletten alacağı desteği reddederek, farklı bir fabrikada pil üretimine başlayacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Elon Musk yaşanan aksamalardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Tesla, devlet desteği şartını karşılayamıyor

Tesla'nın pilden önce otomobil üreteceği tesisi Tesla Giga Berlin'in inşaatına yönelik yasal zorluklar, tesisin açılışını birkaç ay geciktirdi. Şirket pil üretimi için bu tesisin kurulmasının beklenmeyeceğini, aynı pilleri başka bir Tesla fabrikasında daha erken bir zamanda üretmeye başlayacağını duyurdu. Avrupa Birliği'nin, şirketlerin üretimlerini destekleyici fon vermesi için “ilk endüstriyel dağıtımı” yapma şartı vardı. Yani piller üretime başlamış bir Tesla fabrikasında üretilemez, yeni kurulacak bir fabrikada üretilmesi gerekir.

Daha önce dünya çapındaki diğer inşaat projelerinde de devlet desteği alan şirket, Giga Berlin'de üretime başlayamadığı için AB'den fon desteği alamadı. Alman hükümeti, Tesla'nın fon desteği almayacağını doğruladı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Almanya'daki tesisin yavaş ilerlemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek Alman bürokrasisin modernleştirilmesi çağrısında bulundu.

Ancak bu olay sebebiyle Tesla'nın genel üretiminde aksamalar olduğunu düşünmek yanlış olur. ABD'li dev üretici Tesla, yakın zamanda Çin'deki Şanghay otomobil fabrikasının kapasitesini arttırmayı planladığını açıkladı. Fabrikada çalışan personel sayısını yaklaşık üçte bir oranında arttırarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarında da üretim kapasitesini arttırmayı planladığını açıkladı.

Tesla, birçok rakibinin çip krizi nedeniyle üretimde yavaşladığı bu yıl yaklaşık 1 milyon araç üretti. Geçen ay yayınlanan verilere göre Tesla, gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 oranında artırarak 13,8 milyar dolara yükselttiğini ve üç ayda bir 1,6 dolarlık rekor kâr elde ettiğini açıkladı.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.