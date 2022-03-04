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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / S&P, Rusya’nın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü

S&P, Rusya’nın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya‘nın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü.

5 Saat Önce
2022-03-04 08:22:21
S&P, Rusya’nın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden “BB+” ve yerel para cinsinden “BBB-” olan kredi notlarını “CCC-“ye indirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini de hedef alan yeni yaptırımlara yol açtığı anımsatan S&P, bunun rezervlerin büyük bir bölümünü erişilemez hale getirdiği ifade edildi. Açıklamada, not indiriminin temerrüt riskini önemli ölçüde artıracağına inanılan tedbirlerin uygulanmasını takip ettiği bildirildi.

G7 ülkelerinden gelen yeni kısıtlamalar ve Rus hükümeti tarafından rubleyi korumak için getirilen sermaye kontrollerinin ülkenin borcunu ödeme kabiliyetini kısıtlayabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ülkenin “negatif” izlemede olduğu aktarıldı.

S&P, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine başlamasının ardından 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu “BBB-“den “BB+”ya ve yerel para cinsinden kredi notunu “BBB”den “BBB-“ye düşürdüğünü duyurmuştu.

Böylece kredi derecelendirme kuruluşu Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürmüş oldu.

MOODY'S: KRİZ YENİ RİSKLER OLUŞTURUYOR

Öte yandan Moody's, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir analiz yayımladı.

Rusya-Ukrayna krizinin küresel ekonomik görünüme yönelik yeni riskler oluşturduğuna dikkat çekilen analizde, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasının Avrupa'nın ekonomik toparlanmasını da riske atabileceği kaydedildi.

Analizde, Rusya-Ukrayna savaşının dünya çapında emtia fiyatlarında keskin artışlara neden olduğu, savaşın emtia fiyatlarındaki şoklar yoluyla dünyanın geri kalanını etkileyeceği ifade edildi. .

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