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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / S&P’den otomobil satışlarına ilişkin kritik açıklama

S&P’den otomobil satışlarına ilişkin kritik açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki koronavirüs salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-10-19 17:52:24
S&P’den otomobil satışlarına ilişkin kritik açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki salgın sonrası toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, daha önce yüzde 8-10 artması öngörülen hafif araç satışlarının, 2021'de yıllık yüzde 2 ila 4 arasında artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki Kovid-19 salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağı belirtildi. Araç satışlarının bu yıl 80 milyonun biraz altında kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu satış tahmininin daha önce 83-85 milyon seviyesinde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, çip sıkıntısının 2022'ye kadar uzamasının beklendiği aktarılarak, 2022 yılı hafif araç satışlarına ilişkin tahminin 87 milyondan 84 milyona revize edildiği kaydedildi. S&P açıklamasında, tedarik kısıtlamalarının kademeli olarak hafiflemesinin ve hafif araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar 90 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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