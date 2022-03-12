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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'ya uzayda da yaptırım: 'İstasyon düşebilir!'

Rusya'ya uzayda da yaptırım: 'İstasyon düşebilir!'

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) çalışmaya devam edebilmesi için yaptırımların kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-12 16:01:13
Rusya'ya uzayda da yaptırım: 'İstasyon düşebilir!'

Rogozin, yaptığı yazılı açıklamada, ISS'nin çalışmalarının durması halinde istasyonun "dünyaya düşmesinin" en az Rusya için tehlike arz edeceğini belirtti.

Rusya'nın ISS'e yakıt tedariki gibi önemli konularda destek sağladığına işaret eden Rogozin, "İnsanlar, Batı'nın bir deli gibi uluslararası uzay iş birliğini yok etmesinin bedeli konusunda düşünmelidir." ifadesini kullandı.

Rogozin, ABD, Avrupa ve Kanada'daki uzay ajanslarına, yaptırımların kaldırılmasına yönelik resmi talepte bulunduklarını kaydetti.

Roscosmos, Batılı ülkelerin Rus ajansıyla iş birliğini durdurma kararı nedeniyle, karşı yaptırım olarak söz konusu ülkelerle iş birliğini durdurma kararı almıştı.

Rogozin, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ISS'nin 2030'a kadar ömrünü dolduracağını ve "parçalanacağını" öne sürmüştü. AA .

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