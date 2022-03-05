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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'ya bir darbe de İspanyol tekstil devinden geldi

Rusya'ya bir darbe de İspanyol tekstil devinden geldi

İspanyol tekstil firması Inditex, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı boykot ederek, bu ülkedeki 502 mağazasını geçici kapatma kararı aldı. Öte yandan Online ödeme platformu PayPal, Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı.

1 Saat Önce
2022-03-05 15:11:40
Rusya'ya bir darbe de İspanyol tekstil devinden geldi

İspanyol tekstil devi Inditex Rusya'daki 502 mağazasını geçici kapatma kararı aldı
MADRİD (AA) -

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Inditex'in, dünyada en yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olan Rusya'da 502 mağazası bulunuyor.

Öte yandan, diğer İspanyol konfeksiyon perakendecisi Tendam da (Cortefiel) Rusya'daki 50 mağazasını geçici kapatma kararı aldığını açıkladı.

Son bir hafta içinde Rusya'ya karşı boykot kararı alan uluslararası firmalar arasında Mango, H&M, Ikea, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC ve Maersk de bulunuyor.

PayPal da Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Öte yandan Online ödeme platformu PayPal, Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı.

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, PayPal CEO'su Dan Schulman, "Şirket, Ukrayna'daki askeri operasyonu kınama konusunda uluslararası toplumun yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyeleri ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklarken, Volkswagen, IKEA, H&M, Siemens gibi büyük şirketler de ülkedeki hizmetlerini durdurdu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 331 sivil öldü ve 675 kişi yaralandı.

1,2 milyondan fazla insanın da komşu ülkelere gitmek zorunda kaldığı aktarıldı.

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