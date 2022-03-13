DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kongo'daki tren kazasında bilanço yükseliyor
Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik tekrar sağlandı
Levent Üzümcü’den Gezi açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti
Rusya: 'Rezervlerimizin yarısı donduruldu; güvencemiz Çin'
Ukraynalı futbolcu gol attı! Gözyaşlarını tutamadı
Bazı il ve ilçelerde kar tatili
'Türkiye'ye 'aklınızı başınıza devşirin' mesajı verdiler'
Satılık konut metrekare fiyatı iki kat arttı
Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için tarih verdi
Yunanistan: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık
Irak'tan İran’a nota
Öğrencilere burs desteği başlıyor
İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: Tam onun oynayacağı...

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya: 'Rezervlerimizin yarısı donduruldu; güvencemiz Çin'

Rusya: 'Rezervlerimizin yarısı donduruldu; güvencemiz Çin'

Rusya'da Maliye Bakanı Anton Siluanov batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısının dondurulduğunu ve alınan ekonomik darbeye karşı Çin'e güvenildiğini açıkladı.

33 Dakika Önce
2022-03-13 22:38:04
Rusya: 'Rezervlerimizin yarısı donduruldu; güvencemiz Çin'

Bir ay önce Rusya'nın bol rezervler sayesinde yaptırımlara dayanabileceğini söyleyen Bakan Siluanov, pazar günü yaptığı açıklamada, yaptırımların Rusya'nın sahip olduğu 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarını dondurduğunu söyledi.

“Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmını Çin para birimi Yuan cinsinden aldık"

Siluanov'un bir televizyon programındaki beyanları, Moskova'nın, yaptırımların etkisini azaltmak için Çin'den yardım isteyeceğine dair şimdiye kadarki en net açıklaması oldu.

“Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmını Çin para birimi Yuan cinsinden aldık" diyen Maliye Bakanı, "Çin ile karşılıklı ticaretimizi sınırlamak için Batılı ülkelerin Çin'e nasıl bir baskı uyguladığını görüyoruz. Ancak Çin ile ortaklığımızın, Batı pazarlarının kapandığı bir ortamda elde ettiğimiz işbirliğini sürdürüp artırmamıza izin vereceğini düşünüyorum” dedi.

Rus Bakan, Rusya'nın devlet borç yükümlülüklerini yerine getireceğini ve devlet rezervleri dondurulana kadar borç sahiplerine ruble ödeyeceğini söyledi.

Son olarak 4 Şubat'ta Pekin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin etkisine karşı koymayı amaçladıklarını söyledikleri "stratejik bir ortaklık" ilan etmiş ve bunu "sınırsız bir dostluk" olarak nitelendirmişti.

EuronewsTürkçe .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş