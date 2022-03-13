Rusya: 'Rezervlerimizin yarısı donduruldu; güvencemiz Çin'

Rusya'da Maliye Bakanı Anton Siluanov batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısının dondurulduğunu ve alınan ekonomik darbeye karşı Çin'e güvenildiğini açıkladı.

Bir ay önce Rusya'nın bol rezervler sayesinde yaptırımlara dayanabileceğini söyleyen Bakan Siluanov, pazar günü yaptığı açıklamada, yaptırımların Rusya'nın sahip olduğu 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarını dondurduğunu söyledi.

“Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmını Çin para birimi Yuan cinsinden aldık"

Siluanov'un bir televizyon programındaki beyanları, Moskova'nın, yaptırımların etkisini azaltmak için Çin'den yardım isteyeceğine dair şimdiye kadarki en net açıklaması oldu.

“Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmını Çin para birimi Yuan cinsinden aldık" diyen Maliye Bakanı, "Çin ile karşılıklı ticaretimizi sınırlamak için Batılı ülkelerin Çin'e nasıl bir baskı uyguladığını görüyoruz. Ancak Çin ile ortaklığımızın, Batı pazarlarının kapandığı bir ortamda elde ettiğimiz işbirliğini sürdürüp artırmamıza izin vereceğini düşünüyorum” dedi.

Rus Bakan, Rusya'nın devlet borç yükümlülüklerini yerine getireceğini ve devlet rezervleri dondurulana kadar borç sahiplerine ruble ödeyeceğini söyledi.

Son olarak 4 Şubat'ta Pekin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin etkisine karşı koymayı amaçladıklarını söyledikleri "stratejik bir ortaklık" ilan etmiş ve bunu "sınırsız bir dostluk" olarak nitelendirmişti.

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