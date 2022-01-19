Rusya piyasalarına çifte darbe

Rusya ile Batı arasında her geçen gün daha da tırmanan siyasi gerilime, Amerikan 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin yüzde 1.9'a kadar fırlaması da eklenince, Rusya'da piyasalar bu 'çifte darbe' yüzünden 'kara salı' yaşadı. Borsa, pandeminin başından beri, son 22 ayın en sert düşüşünü yaşadı.

Brent petrolün son 13 yılın zirvesini de aşıp 88 dolara kadar çıkması rubledeki değer kaybını sınırlı tuttu ama Moskova'da borsa endekslerini çöküşten kurtaramadı. Kayıplar yüzde 7'yi buldu.

Bir yandan jeopolitik riskler yüzünden yabancıların Rus devlet tahvillerin satışı hızlanırken, diğer yandan borsa endekslerinde sert düşüş yaşandı, dolar kuru da 77 rubleye dayandı.

Moskova Borsası dün yüzde 6,50'yi bulan günlük kayıpla 3328 puana kadar düştü. Böylece Mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüş kaydedildi.

Dolar endeksli RTS endeksi de yüzde 7,63 düşüşle 1368 puana geriledi.

RTS endeksi Şubat 2021'den bu yana ilk defa 1.400 puanın altına düştü.

Son dört seansdaki kayıplar yüzde 15'i buldu.

Dün sert düşüş yaşayan hisseler arasında Rosneft (yüzde10,3), Sberbank (yüzde 10,2), OZON (yüzde 9,6), Gazprom (yüzde 8,5 ), Aeroflot (yüzde 7.2), Yandex ( yüzce 5.4) dikkati çekti.

Bazı uzmanlar, salı günü yaşanan düşüşün "prova" olabileceğini, jeopolitik riskler gerçekleşirse kötü bir "gala" yaşanacağını düşünüyor. Arikapital yatırım stratejisti Sergey Suverov, "en kötü jeopolitik senaryo gerçekleşirse Rus borsasının birkaç yüzde 10'luk düşüş görebileceğini" söyledi. Suverov, "Rus hisse senetleri, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde ve Rusya-Ukrayna sınırında artan gerilim yüzünden çöküyor. Daha kötüsü gelebilir" dedi.

Banki.ru analisti Bogdan Zvariç, jeopolitik risklerin yanı sıra, dış konjonktürdeki olumsuz gidişatın da piyasayı etkilediğine dikkat çekti.

Avrupa'da önde gelen endeksler yüzde 1,4 değer kaybederken, ABD'de Dow Jones ve S &P500 açılışın ardından ilk 30 dakikada sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,5 düştü.

Zvariç, FED'in faiz artırımına başlaması beklentisiyle yatırımcıların riskli varlıklardan çıkış eğilimi gösterdiklerine işaret etti. Bunun sonucu olarak Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizi bir günde yüzde 6'ya yakın arttı ve iki yıl aradan sonra ilk kez yüzde 1.9'u gördü.

Bu da gelişen piyasalardan ve gene olarak para çıkışın hızlandıran bir faktör olarak not ediliyor. Bu dış etkiyle, Türkiye dahil pek çok ülkede borsalar dün büyük düşüş yaşadı.

BCS World of Investments borsa uzmanı Dmitri Babin'e göre, ABD devlet tahvillerinin getirilerindeki yükseliş, borsa gibi riskli varlıklar üzerinde baskı yarattı. Rus uzman, "Yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırışı yaşanıyor. Rekor artış gösteren petrol fiyatları ile birlikte enflasyonist tehdit yoğunlaştı. Rublenin hala dolar ve euro karşısında sert düşüş yaşamaması, petrol fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor" dedi.