Rusya’nın operasyonuna altın, dolar ve petrolden ilk tepki
Rusya‘nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasının ardından Altın ve Petrol’de sert yükselişler gerçekleşti. Gram altın 869 lirayı test ederken, petrol fiyatları 98 dolar seviyesine yükseldi.Dolar ise güne 13.97 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.76’nın üzerinde seyrediyor.
2022-02-24 09:14:43
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, operasyonuna müdahale edenlere misilleme yapılacağını duyurdu. Bölgede yaşanan çatışmaların ardından ons altın ve petrolde sert yükseliş görüldü.
ALTIN FİYATLARINDA 2.5 YIL SONRA İLK
Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı.
Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 869 lirayı aştı.
Çeyrek altın bin 398 TL'den işlem görüyor.
PETROL 100 DOLAR SINIRINDA
Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. Petrol fiyatları 98 dolar seviyesinden işlem görüyor
DOLAR NE KADAR?
Dolar fiyatları 24 Şubat 2022 Perşembe
Dolar/TL ise güne 13.97 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.76'nın üzerinde seyrediyor. .
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