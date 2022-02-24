Rusya’nın operasyonuna altın, dolar ve petrolden ilk tepki

Rusya‘nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasının ardından Altın ve Petrol’de sert yükselişler gerçekleşti. Gram altın 869 lirayı test ederken, petrol fiyatları 98 dolar seviyesine yükseldi.Dolar ise güne 13.97 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.76’nın üzerinde seyrediyor.