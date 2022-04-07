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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'nın endekslerden çıkarılması Türkiye'ye yaradı

Rusya'nın endekslerden çıkarılması Türkiye'ye yaradı

Rusya'nın gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarılması Türkiye'ye avantaj sağlayabilir.

2 Saat Önce
2022-04-07 12:16:17
Rusya'nın endekslerden çıkarılması Türkiye'ye yaradı

Türkiye, 31 Mart'ta JP Morgan gelişmekte olan piyasa tahvil endeksi ve Bloomberg gösterge endeksinde yaklaşık yüzde 4 ile ağırlığı en fazla artan ülke oldu.

Türkiye şu an her 2 endekste de 7. sırada yer alıyor.

Bank of America Merrill Lynch'in EDFR Global verilerinden derlediği bilgilere göre Ukrayna'daki savaşın tetiklediği satışlarla bu yıl gelişen ülkelerin fon havuzundan 15 milyar dolardan fazla çıkış oldu.

Endeksteki ağırlıkların değişimi girişleri tetikleyebilir, Türkiye tahvillerine daha fazla ilgi olabilir, bu da borçlanma maliyetlerini düşürebilir.

Frankfurt'taki Union Investment Privatfonds Gelişen Ülke Piyasaları Birimi Yöneticisi Sergey Dergachev "Bir ülkenin endeksteki ağırlığı artarsa genel olarak kredi risk primini kısa vadede destekler. Portföylerindeki varlıkları gösterge endekse ayarlayan birçok pasif yatırımcı Türkiye'nin nitelikli tahvillerine yönelecektir" değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan endeks verilerine göre geçen ay Türkiye tahvillerinin risk primi Kasım'dan beri en düşük seviyeye indi.

Rusya'nın endekslerden çıkarılması 70 gelişen ülkeden 52'sinin ağırlığının da artmasına neden oldu.

Bu yılki satışlara dirençli kalan Türkiye'nin dolar cinsi tahvil ihraçları da Türkiye'nin endekslerdeki payının daha çok artmasında etkili oldu. Ayrıca gelişen ülkelerin toplam Döviz cinsi tahvil ihraçları düşerken Türkiye'nin ihraçları bu sene arttı.

Bloomberg endeksine Türkiye Hazinesi'nden 2 milyar dolarlık tahvil ihracı dahil toplam 25 milyar dolar değerinde şirketlerin ve hazine'nin dolar cinsi tahvili eklendi.

Türkiye'nin MSCI Gelişen Ülke hisse senedi piyasaları endeksindeki ağırlığı ise yüzde 0.3'ün altında.

Rusya'nın Bloomberg tahvil endeksindeki payı 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal ettiğinde yüzde 2'ye geriledi. Yaklaşık on yıl önce bu oran yüzde 16'nın üzerindeydi. Rusya'nın Kırım'i ilhakı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan bu yana Rusya, piyasadaki payını kaybediyor.

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