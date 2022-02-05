Rusya'nın en zengin kadınından 'Para nasıl, nereye harcanır' dersi

'Rusya'nın Amazon'u' olarak nitelenen online satış platformu WildBerries'in kurucusu ve genel direktörü Tatyana Bakalçuk, “En doğru harcama izlenim edinmek, seyahat etmek, eğitim almak ve sosyalleşmek için yapılanlardır” dedi.

"Rusya'nın Amazon'u" olarak nitelenen online satış platformu WildBerries'in kurucusu ve genel direktörü Tatyana Bakalçuk, Marie Claire dergisine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

Basına nadiren demeç veren başarılı iş kadını, en çok önem verdiği sermayenin insanlar ve ilişkiler olduğunu söyledi. 46 yaşındaki Bakalçuk'un 7 çocuğu bulunuyor.

Bakalçuk ailesinin en çok yeni deneyimlere, seyahate ve sosyalleşmeye para harcadığını belirterek pandemiden önce kardeşleri ve çocuklarıyla sık sık seyahat ettiğini dile getirdi.

İş kadını otomobillere, kürklere ve yatlara para harcamanın modasının geçtiğini de sözlerine ekliyor.

Buna göre en doğru harcama izlenim edinmek, seyahat etmek, eğitim almak ve sosyalleşmek için yapılanlar.

Bakalçuk normal insanların uzun süre önce bu gerçeği kavradığını da söylüyor.

Çok sayıda üst düzey yöneticiyle temas ettiğini belirten Bakalçuk, bu kesimde ölü şeylere yatırım yapmak yerine insana mutluluk veren ve canlı hisler yaşatan şeylere para harcama eğiliminin kök saldığını ifade etti.

Son yıllarda günde bir-bir buçuk saat kadar spor yaptığını da söyleyen Bakalçuk aksi takdirde ne işe, ne de çocuklara enerjisinin yetmeyeceğini belirtiyor.

Tatyana Bakalçuk'un serveti geçtiğimiz yıl yüzde 1200 artarak 13 milyar dolara yükselmişti.

Kaynak: turkrus.com .